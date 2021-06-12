صور.. إزالة أجزاء داهمة الخطورة من عقارين فى حى غرب الإسكندرية

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جدة - نرمين السيد - تلقت غرفة عمليات حى غرب الإسكندرية، شكاوى من المواطنين تفيد وجود خطورة داهمة بعقارين بمنطقتين متفرقتين، العقار الأول رقم 6 بشارع الطراوى بمنطقة كفر عشرى، وعقار آخر يقع بشارع الحميدى بمنطقة كرموز.
وتبين من الفحص أن العقارين المشار إليهما، بناء قديم، خاليين من السكان، وصادر لهما قرارات هدم حتى سطح الأرض من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.
ومن جانبها، ناشدت سحر شعبان، رئيس حى غرب، المواطنين بسرعة التواصل والإبلاغ عن أى عقار يمثل خطورة داهمة، وذلك لعرضه على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط حفاظا على حياة المواطنين.
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