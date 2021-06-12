رئيس المحكمة الدستورية: نشكر السيسى لرعايته اجتماع المحاكم الإفريقية

جدة - نرمين السيد - وجه المستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، فى الجلسة الافتتاحية، لاجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المجالس والمحاكم الدستورية الإفريقية، والذى يستمر لمدة أسبوع بمشاركة 40 دولة إفريقية، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لرعايته الاجتماع.





وتابع: "الاجتماع ينعقد لخامس مرة على التوالى فى القاهرة، وهى لحظة تاريخية، أن ينعقد كل هذا الجمع لرؤساء المحاكم الدستورية، برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، نوجه له الشكر ونشكر القوات المسلحة الباسلة لدعمها المستمر، والجهات المعنية، والمستشار حنفى الجبالى".

كما ألقى المستشار عادل عمر شريف نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، الأمين العام لاجتماع القاهرة، كلمة رحب بالحضور، وقال فى كلمته إنه لشرف عظيم استضافة المؤتمر للعام الخامس على التوالى، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأن ذلك تتويج لدعم منظومة الشراكة مع الدول الإفريقية، ومرحبا بكم فى مصر ملتقى الأديان، حيث مصر قبلة العدل والأمن والمحبة والسلام، وصاحبة الدور الرائد.

وأكمل قائلا: كل الشكر لرئيس الجمهورية ودعمه الكريم، كما وجه الشكر للحضور من رؤساء المحاكم، وتقدم بالشكر لرئيس مجلس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والاتصالات والصحة ومدينة الإنتاج الإعلامى والمالية، والشكر للمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والذى وضع لبنة المؤتمر، والذى اعتذر لوعكة صحية.

ويناقش الاجتماع على مدار أسبوع محاور أربعة، مكافحة الإرهاب فى القارة كضرورة أساسية بوصفه ما يهدد الاستقرار فى أى دولة أو منطقة، والتحول الرقمى باعتباره ضرورة أساسية ظهرت فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وثالثها الرعاية الصحية عقب انتشار جائحة الفيروس المستجد والحفاظ على صحة المواطنين، وتوفير اللقاحات لتحصين المواطنين وضمان عدالة توزيعه وإنتاجه وضمان حصول كل شخص فى الدول النامية عليه، وأخيرًا الاقتصاد الأخضر، والحاجة إلى تطوير آليات التصنيع والتصدير والتجارة بما يتوافق مع بيئة سليمة وخضراء وما لذلك من أثر على التصدير والاستيراد بصفة خاصة فى ظل المواصفات والجودة، فى مقابل أضرار البيئة المحيطة بها.