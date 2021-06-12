برسائل محمول مجانية.. منصة التضامن 1442 تتواصل مع أسر تكافل وكرامة

جدة - نرمين السيد - بدأت وزارة التضامن الاجتماعى، فى استخدام منصتها التفاعلية المجانية "1442" فى قياس مدى معرفة الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة"، بأساليب التربية الإيجابية للأطفال فى المراحل العمرية المختلفة، عبر أسئلة استقصاء مقننة وضعها متخصصون فى التربية الإيجابية، تجيب عنها الأسر التى تلقت دورات تدريبية حول هذه الأساليب بمساعدة الرائدات الاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة.





وصرحت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، بأن المنصة التفاعلية المجانية، "1442" التى أطلقتها الوزارة فى عام 2020، تهدف إلى استخدام تكنولوجيا المعلومات مجانا فى تقديم الخدمات الاجتماعية للمواطنين، وتقوم على تبادل الحوار المكتوب بين الوزارة والمواطنين، عبر تقنية الرسائل المجانية القصيرة للهاتف المحمول، على رقم 1442، وستمتد تقنياتها لتشمل الخدمات الصوتية وخدمات الواتس آب بيزنس قريبا.

وأسست الوزارة، عددا من المنظومات"الحوارات" الإلكترونية للتواصل التفاعلى بين الوزارة والمواطنين، وأيضا بين الوزارة ومقدمى الخدمات من العاملين بالمديريات والإدارات والوحدات الاجتماعية والرائدات المجتمعيات ومكلفات الخدمة العامة والمتطوعين، لتكليفهم بالمهام التى تستهدفها الوزارة ومتابعة تنفيذ هذه التكليفات.

وتولى الوزارة أهمية كبيرة لاستخدام تطبيقات المنصة فى جميع برامج وخدمات الوزارة، التزاما برؤية الدولة فى رقمنة الخدمات، وفى استخدام البيانات والمعلومات فى تطوير الخدمات واتاحتها بأعلى جودة ممكنة، وفى متابعة حصول المواطنين عليها.

ومن جانبه، قال الدكتور مجدى الحناوى، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للربط الشبكى، ومدير مشروع منصة التواصل التفاعلى، إنه تم تدريب الرائدات الاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة بالوزارة، على استخدام المنصة فى تسجيل حضور الأسر المستفيدة من دورات التوعية بأساليب التربية الايجابية، وهى الدورات التى يطبقها برنامج وعى للتربية المجتمعية بالوزارة، لنشر الوعى بالمعلومات الصحية والتغذوية والتربوية السليمة، بين الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدى تكافل وكرامة على مستوى الجمهورية.

يذكر أنه تم إدخال بيانات جميع العاملين بوزارة التضامن الاجتماعى على المنصة التفاعلية، وكذلك بيانات الرائدات الاجتماعيات ومكلفات الخدمة العامة، بحيث يشارك العامل نفسه فى إدخال بياناته إلى المنصة، عبر رسائل مجانية قصيرة بين هواتفهم المحمولة والمنصة، كما استخدمت منصة 1442 فى مسابقة أطلقتها الوزارة قبل شهور لنشر الوعى بكيفية مواجهة فيروس كورونا، من خلال إرسال الاجابات برسائل قصيرة مجانية إلى رقم 1442، تبدأ برسالة "شارك"، ليبدأ الحوار التفاعلى بين المنصة والمتسابق.