وزير العدل والنائب العام يشاركان فى اجتماع رؤساء المحاكم الإفريقية

جدة - نرمين السيد - وصل منذ قليل المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار حمادة الصاوى النائب العام، إلى مقر انعقاد اجتماع القاهرة الخامس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم، والمجالس الدستورية والعليا الإفريقية، لمناقشة مجموعة من المحاور المهمة، ويشارك فى اجتماع القاهرة الخامس نحو 40 دولة إفريقية، كما سيتيح مشاركة الدول التى تعانى من صعوبة السفر عبر تقنيات "الفيديو كونفرانس".





ويشهد المؤتمر المنعقد فى أحد الفنادق الكبرى، إجراءات احترازية ووقائية، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد. ويناقش الاجتماع على مدار أسبوع محاور أربعة، مكافحة الإرهاب فى القارة كضرورة أساسية بوصفه، ما يهدد الاستقرار فى أى دولة أو منطقة، والتحول الرقمى باعتباره ضرورة أساسية ظهرت فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وثالثها الرعاية الصحية عقب انتشار جائحة الفيروس المستجد والحفاظ على صحة المواطنين، وتوفير اللقاحات لتحصين المواطنين وضمان عدالة توزيعه وإنتاجه وضمان حصول كل شخص فى الدول النامية عليه، وأخيرًا الاقتصاد الأخضر، والحاجة إلى تطوير آليات التصنيع والتصدير والتجارة بما يتوافق مع بيئة سليمة وخضراء، وما لذلك من أثر على التصدير والاستيراد بصفة خاصة فى ظل المواصفات والجودة، فى مقابل أضرار البيئة المحيطة بها.

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