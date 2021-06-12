/635512/رئيس-حزب-حماة-الوطن-شباب-التنسيقية-نموذج-مثالى-لتأثير-القوى-الناعمة-ويتحلون-بروح-الصاعقة

بعث الفريق جلال هريدي، رئيس حزب حماة الوطن، وعضو مجلس الشيوخ، رسالة لتنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، لمرور 3 سنوات على الكيان السياسى.

الفريق جلال هريدي فى رسالة لشباب تنسيقية شباب الأحزاب بمناسبة عيدها الثالث

وقال رئيس حزب حماة الوطن، الفريق جلال هريدى، فى نص رسالة له:« أبنائي وأحفادي أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بعد ثورة يوليو ١٩٥٢ أنشأت مع مجموعة من زملائي قوات الصاعقة المصرية وكنا شباب يحلم ويعمل بعزيمة وإرادة لتحقيق الحلم وآمن به القيادة العامة للقوات المسلحة والقيادة السياسية في ذلك الوقت و اليوم أصبحت قوات الصاعقة ركيزة أساسية وفخر للقوات المسلحة المصرية.

وتابع الفريق جلال هريدي، حديثه قائلًا:” بعد ثورة يونيو ٢٠١٣ شاركتكم كرئيس حزب حماة الوطن، وأنتم تحلمون بحياة سياسية جديدة وتنشؤون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، فقد رأيت فيكم روح الصاعقة ولكن بأدوات سياسية، رأيت فيكم النموذج المثالي لتأثير القوى الناعمة، تتفقون على حب الوطن وتحترمون اختلافكم على الأدوات ولم يكن حلمكم ليتحقق إلا بثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي فيكم وإخلاصكم وحماسكم، الذي جعلكم بالفعل سياسة بمفهوم جديد تتعلمون من دروس الماضي وتدركون تحديات الحاضر وتخططون للمستقبل إنكم تزدادون خبرة يوما بعد يوم ويزداد أمل الوطن فيكم يوما بعد يوم .

وختم الفريق جلال هريدي، رئيس حزب حماة الوطن حديثه قائلًا:” أوصيكم باستمرار إنكار الذات والعمل من أجل الوطن والنجاح المستمر دون توقف فأنتم نموذجا نفتخر به وننتظر منه الكثير”.