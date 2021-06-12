/635523/ريهام-عفيفي-مصر-شهدت-طفرة-تنموية-حقيقية-فى-عهد-الرئيس-السيسي

قالت النائبة ريهام عفيفي ،عضو مجلس النواب، منذ تولى الرئيس السيسى رئاسة الجمهورية، و قدم برنامجه السياسى و الأقتصادى لتحقيق التنمية فى كافة المجالات بالتوازى و قد أستخدم مصطلح القفزات و هوالتحرك السريع فى تنفيذ المشروعات و فى جميع القطاعات و ذلك لتقليل مدة التنفيذ .

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن تصريح النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس النواب، فيما يتعلق بالنهضة التنموية التى يقودها الرئيس السيسي.

ريهام عفيفي تشير إلى عدد من المشاريع التى نفذها الرئيس

ولفتت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس النواب، إلى عدد من المشاريع التى تم تنفيذها فى عهد الرئيس السيسي، والتى أحدثت طفرة حقيقة تتمثل في تطوير كامل للبنية التحتية، وتشييد الكبارى و الطرق فى شهور قليلة، بلغت 377 مشروع بتكلفه 95.50 مليار جنيه، فضلًا عن إطلاق مشروع شق قناة السويس الجديدة فى عام واحد، وبأموال المصريين بلغت 64 مليار جنيه تم تجميعها خلال أسبوع فقط و ذلك لثقة المصريين فى الرئيس السيسى.

وأشارت النائبة ريهام عفيفي ،عضو مجلس النواب إلى المبادرات الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسي، للتخفيف عن المواطنين من آثار موجة الاصلاح الاقتصادي،لافتة إلى مبادرة حياة كريمة وتطوير قري الريف المصري، فضلا عن مبادرة القضاء على فيروس سى ،والتي صنفت كافضل البرامج الصحية الذى كان يأكل أكباد المصريين و الذى تم تصنيفه كأفضل البرامج الصحيه عالمياً .

وتابعت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس النواب:« أن العاصمة الإدراية الجديدة ستكون بمثابة إطلاق للجمهورية جديدة، إضافة إلى المجمعات السكنية التي أطلقتها الدولة، لإعلان مصر خالية من العشوائيات حل جزء كبير من مشكلة العشوائيات و قد تم بناء 627 ألف وحده سكنية و جارى تنفيذ 338 ألف وحده جديده.

النائبة ريهام عفيفي تثمن اهتمام المرأة بالرئيس

وثمنت النائبة ريهام عفيفي، عضو مجلس النواب، بالاهتمام الذي أعطاه الرئيس السيسي للمرأة منذ توليه رئاسة الجمهورية وإطلاق العام 2017 عاما للمرأة ،لافتة إلى تمكين المرأة فى المجال السياسية حيث شاركت فى مجلس النواب بنسبة 25 %، ونسبة 10% فى مجلس الشيوخ،فضلا عن تقلدها المناصب المختلفة لأول مرة كمستشارة لرئيس الجمهورية، ومحافظ ونائب محافظ،إضافة إلى سن التشريعات الت ي تحافظ على حقوق المرأة ونبذالعنف ضد المرأة وتغليظ العقوبة على ختان الإناث.