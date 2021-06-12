/635524/إحالة-المتهمين-بقتل-صاحب-مطعم-شهير-إلى-الجنايات

أحالت جهات التحقيق، اليوم السبت 12 يونيو 2021، المتهمين بقتل حمادة الفقير، صاحب مطاعم "الفقير" الشهيرة، إلى محكمة الجنايات.

وكان تلقى قسم ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بوجود إطلاق أعيرة نارية بمزرعة أشجار موالح بطريق الواحات بدائرة القسم، ووفاة مالكها صاحب الـ 70 سنة، مالك مطعم على إثر إصابته بطلق ناري.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن إحالة المتهمين بقتل صاحب مطعم «الفقير» إلى محكمة الجنايات، وإليكم التفاصيل:-

تحريات البحث الجنائي تكشف قيام ثلاثة عاطلين بقتل صاحب محل «الفقير»

وكشفت تحريات فريق البحث الجنائي الأولية، تحت إشراف اللواء علاء سليم، مدير قطاع الأمن العام، وبمشاركة ضباط الادارة العامة لمباحث الجيزة عن قيام ثلاثة عاطلين أشقاء متعاقدين على حراسة أحد المواقع «تحت الإنشاء» بذات المنطقة بالتواصل مع المجني عليه؛ لإجباره على الاتفاق معهم لحراسة أراضه.

وأوضحت التحقيقات أن أحد الأشقاء الثلاثة حيث توجه أحدهم لمزرعة المجني عليه وبرفقته 4 عاطلين آخرين مستقلين سيارة جيب بدون لوحات وطلبوا منه حراسة مزرعته مقابل مبلغ مالي إلا أنه رفض وحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها المجني عليه بإشهار طبنجة "مُرخصة" وأطلق منها عيارين ناريين فـي الهواء فأطلق أحدهم تجاهه عيار ناري من سلاح كان بحوزته أحدثت إصابته التي أودت بحياته واستولوا على الطبنجة الخاصة به ولاذوا بالهرب.

وبعد تقنين الإجراءات اللازمة، تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبط 5 متهمين منهم وبحوزتهم 3 بنادق آلية، وعدد من الطلقات من ذات العيار.

وأمام جهات التحقيقات اعترفوا بارتكاب الواقعة، وقرر أحدهم بقيامه بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجني عليه من بندقية آلية كانت بحوزته فأحدث إصابته التي أودت بحياته، واستولوا على طبنجة المجني عليه ولاذوا بالهرب، وأرشدوا عن طبنجة الـمُستولي عليها والسيارة المستخدمة في الواقعة.