/635525/حنفي-الجبالي-يترأس-الجلسة-الثانية-لاجتماع-رؤساء-المحاكم-الدستورية-الأفارقة

شارك المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، فى اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم الدستورية الأفريقية، مؤكدًا على أن كل التوصيات التي سيُسفر عنها الاجتماع تأتي فى صالح النهوض بقارتنا السمراء، مشيرًا إلى أنه تقدم ببحث يتضمن جهود الدولة المصرية المتنوعة ومتعددة الاطراف فى مكافحة الارهاب.

مكافحة الارهاب

وأشار المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، إلى أن الدستور المصري نص على مكافحة الإرهاب بكافة الوسائل العملية والعلمية، كما صدر عدد من القوانين لمكافحة الارهاب على أرض الواقع، لافتا إلى أن المجلس الاعلي لمكافحة الارهاب والذى يترأسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، يضم كبار الشخصيات المعنية بمكافحة الإرهاب، وعدد من الشخصيات الدينية والرقابية والشخصيات المؤثرة فى قضية مكافحة الارهاب.

دوت الخليج يرصد فعاليات مؤتمر اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم الدستورية الافارقة

وقال المسشتار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، على هامش اجتماع القاهرة لرؤساء المحاكم الدستورية الافريقية، أن دول المشاركة فى الاجتماع دول صديقة فى القارة السمراء، مؤكدا على أهمية دورهم فى نقل توصيات الاجتماع، من خلال رؤساء المحاكم الدستورية العليا وقضاة هذه المحاكم الي شعوبهم ليتم تفعيلها على ارض الواقع .

وتجدر الاشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، يناقش خلال جلسته العامة غدا الأحد، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021 / 2022.