/635526/هبد-ولم-يعد-ضحايا-رضا-عبدالعال-أولها-نبروة-و-أخرها-طنطا

هبط نادي طنطا الرياضي لدوري الدرجة الثالثة بعد شهور قليلة من هبوطه لدوري القسم الثاني من الدرجة الأولى الممتاز ، ليخرج الجماهير بإنتقادات واسعة لرضا عبدالعال المدير الفني للفريق الذي جاء على أساس إنقاذ الفريق قبل أن يتسبب بشكل كبير في هبوط النادي الغربي لدوري الدرجة الثالثة للمظاليم.

وأنتدت جماهير طنطا أداء الفريق تحت قيادة رضا عبدالعال واصفين المدرب "بالهبيد" خاصة أنه دائم التحدث بأنه يمتلك فكر كروي عالي ويريد فقط فرصة من أجل إظهار قدراته التدريبية الكبيرة ، ليتصدر وسم " رضا عبدالعال الهبيد" تويتر بعد هبوط نادي طبطا لدوري الدرجة الثالثة، ويستعرض دوت الخليج أبرز أرقام عبدالعال التدريبية.

- بدء رضا عبدالعال مسيرته التدريبة مع الأندية بتدريب فريق بهتيم أحد بدورى القسم الثانية، وحقق إنجازًا مميزا في تلك الفترة بعد التعادل مع الفارس الأبيض بدون أهداف في استاد القاهرة، ثم خسروا بثلاثية على ملعب المقاولون العرب، قبل ان يخوض مسيرة صغيرة بتولى تدريب فريق أوليمبك لمبارتين فقط.

مسيرة رضا عبدالعال في التدريب

- صعد رضا عبدالعال إلى القسم الثاني بفريق نيل سوهاج موسم 2001–2002 ، قبل أن يترك الفريق موسمًا وعاد مجددًا لنيل سوهاج بعد موسم واحد واستطاع حينها الوصول بهم للمركز الثالث.

- أستمر عبدالعال في الإنتقال لأندية عديدة خلال فترة قصيرة منها بني عبيد، والزرقا، ونبروة ثم دمنهور والعود من جديد لدمنهور قبل أن يستمر في مسيرة طويلة مع طنطا 2010 حتى 2014.

- حقق رضا عبدالعال المركز السادس مع فريق طنطا موسم 2009- 2010 بإجمالي 40 نقطة جمعهم من 9 فوز و13 تعادلا و8 هزائم، وحقق المركز السادس أيضا برصيد 9 نقاط من 8 مباريات في موسم 2011-12 ، قبل ان يتم إلغاء المسابقة في ذلك الوقت.

- استمر عبدالعال في الدرجة الثانية بتولي القيادة الفنية للإنتاج الحربي موسم 2014–2015 وترك الفريق قبل ختام الموسم بخمسة مباريات، عقب تولي مؤمن سليمان المهمة.

طنطا يهبط لدوري الدرجة الثالثة

- في عام 2016 تولى قيادة جمهورية شبين في دوري القسم الثاني تقدم باستقالته عقب الخسارة من فريق كوكاكولا بهدفين نظيفين ضمن منافسات الأسبوع الخامس من دوري القسم الثاني.

- تم تعيينه مدربًا لفريق ألعاب دمنهور في 12 ديسمبر 2016 ، وتقدم بإعتذاره عن الإستمرار في 14 فبراير 2017 وجاء اعتذاره بسبب تدخل أحد أعضاء مجلس الإدارة في شئون الفريق وإصراره على تعيين مدرب من قطاع الناشئين بالنادي بالجهاز المعاون له مجاملة له.

- في عام 2017 تم تعيينه مديرا فنيا لفريق نبروة استعدادًا لمنافسات الموسم الجديد بالدرجة الثانية لكن في عام 2017 اعتذر عن تدريب الفريق بعد 4 جولات فقط ، ليتولى مهمتة الأخيرة قبل نادي طنطا وهي تدريب بلدية المحلة الموسم الماضي والتي لعب فيها 8 مباريات وسجل 9 أهداف واستقبل 7 أهداف.

- وتولي في أخر العام الماضي مسئولية تدريب طنطا لعب خلالها 7 مباريات بالدوري المصري الممتاز، حقق الإنتصار في واحدة منها، وتعادل مرتين، وتلقى الهزيمة في 4 مناسبات 4 مباريات، واستمر في قيادة الفريق بعد هبوطه للدرجة الثانية قبل أن يحقق الفريق انطلاقة كارثية بحصد 7 نقاط من 10 مواجهات، قبل أن يرحل عن صفوف الفريق بسبب سوء النتائج لكن هبط النادي في النهاية.