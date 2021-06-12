رضا البلتاجي يكتب: لله فى خلقه شئون

التنافس على أشده فى عالم الإعلانات المرئية خاصة بين شركات المحمول بعضها البعض، وكذلك البنوك وشركات التطوير العقارى ومجالات الغذاء وأشياء أخرى، والحقيقة أن هناك تطور رهيب فى سوق الإعلان اختلف كثيرًا عن ذى قبل باغراء كبار نجوم السينما، أمثال أحمد عز، وكريم عبد العزيز، وهنيدى، وشيرين، والمرحوم سمير غانم، وابنتاه وآخرون، وامتد إلى نجوم الرياضة محمد صلاح وميدو وحازم إمام ومدحت شلبى ومشاهير تانية كتير، لكن يبقى عامل الأمن فى إعلان البنك الأهلى وهو يواجه عصابة السطو اللطيفة بهدوء جميل جدا يبهرك ويجذبك لانتظار الإعلان من فرط اداؤه، الولد ده ولا أعرف اسمه مشروع صاروخ كوميديا مميكن.

تشوية جمال ربنا

فى افتتاح أمم أوربا العرس الأجمل فى عالم كرة القدم بعد كأس العالم تفوقت إيطاليا بثلاثية نظيفة على تركيا بتحكيم هولندى أقل من مستوى المباراة، اتصور أن هناك ركلتى جزاء على الأقل لم ينتبه لهما الحكم أو غرفة الفار، ومع هذا لم يبدى أحد امتعاضه فى ظل أجواء راقية، استوقفنى تلطيخ الرقاب والأذرع لكل اللاعبين بوشم شوه خلقة ربنا حتى النساء فى المدرجات، مع احترامى للحرية الشخصية إلا أنى لا انكر ( قرفى) من اللى بتكتب على دراعها وتشوه جمال ربنا، لله فى خلقه شئون.

حكاوى الخال

حوار رائع بين الفنان المثقف سمير صبرى، مع الإذاعى القديم فهمى عمر، على الأغانى بمناسبة ذكرى الإذاعة لا تمل من سماعه، الخال فهمى عمر، وقد تجاوز التسعين متعه الله بالصحة الله أكبر يتمتع بذاكرة، ومعلومات وخفة دم تجبرك على الانصات لكل حرف ينطق به، هذا الرجل العظيم فقد ابنه الشاب وابن أخيه قبل ربع قرن، بعدما قتلا رميا بالرصاص من منافسين فى انتخابات مجلس النواب قبل ربع قرن فى مأساة هزت مصر فى وقتها، أنا بعشق حكاوى الخال.

أيامنا الحلوة

فى الفيلم الخالد أيامنا الحلوة، الذى أنتج قبل ستون عاما، وبعدما تعرضت فاتن حمامة لأزمة صحية واتصل الفنان عبد الحليم حافظ بصديقه أحمد رمزى يستغيث به لإحضار طبيب فاستلف سيارة صديق وطار بالطيب واعطانا المخرج صورة كما لو كان يقود حصان من فرط السرعة وبمجرد دخولهم الشقة صادف الطبيب الفنان عمر الشريف متسائلا، أنت اخوه؟ الظاهر انك عزيز عليه قوى، ده كان سايق على سرعة 100كيلو، تذكرت هذا الحوار وأنا ماشى اتمخطر على الصحراوى اسمع أم كلثوم تشدو بالأطلال وتتجاوزنى سيارات حديثة بسرعة أحيانا تتخطى مائتى كيلو، ترى ما هو شكل حركة النقل وسرعة السيارات بعد ستين عام أخرى.

Have a nice time

فى طريقى لنادى سماد أبو قير الموجود داخل الشركة مراقبًا لمباراتهم الهامة أمام فريق فاركو، توهت فى منطقة زراعية على طريق ترعة المحمدية، ذلك الطريق العظيم، الذى أمر به الرئيس السيسى بطول 20كيلو متر وحل أزمة مرورية كبيرة لأهل المحافظة الجميلة بطريق موازى للكورنيش تم تنفيذه فى أقل من سنة، المهم إنى سألت سائق توكتوك، وبعدما وجهنى إلى الاتجاه الصحيح ودعنى بابتسامة جميلة ولكنها سليمة،

«Good luck, have a nice time»، توكتوك اسكندرية يختلف.