قررت اليوم السبت 12 يونيو 2021، الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، رئيس محكمة المنعقدة في طرة، ضبط وإحضار الشيخ محمد حسين يعقوب وأحمد محمد بدر، إبراهيم عادل، أحمد عصام وحبسهم على ذمة القضية، وندب طبيب شرعي للكشف على الشيخ محمد حسان.

ضبط وإحضار محمد حسين يعقوب

حصل « دوت الخليج» على نص التقرير الطبي الخاص بالشيخ محمد حسان، والمرفق باعتذار لهيئة الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، إذ تسلمت هيئة المحكمة من استئناف القاهرة طلب مقدم من بدوي محمد عطية المحامي، بالنقض بصفته وكيلا عن محمد حسان، بتوكيل مرفق صورته الضوئية مع الطلب، تضمن أن موكله الشاهد المذكور بمحاكمة 12 من عناصر داعش الإرهابية في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة، والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بخلية داعش إمبابة الثانية، مريض وملازم الفراش أثرا إجراء عملية جراحية استئصال وزرع مثانة.

تفاصيل القضية

وتابع التقرير: "جرى تركيب قسطرة وما زال في فترة النقاهة الطبية وأوصى الأطباء بعدم الانتقال لخطورتة علي حياتة وعدم تعرضة للملوثات لتجنب فشل الزرع والمضاعفات وأثبت في طلبه أن موكله يعتذر عن الحضورعن تلك الجلسة طالبا إعفاءه من الغرامة".

وطالب المحامي بتطبيق نص المادة 281 إجراءات جنائية، وقد أرفق بطلبة حافظة مستندات تضمنت تقرير طبي من جامعة المنصورة مركز الكلي والمسالك البولية، ثابتا أن محمد حسان قد خضع لجراحة كبرى في المسالك البولية جامعة المنصورة لا ستبدال المثانة المصابة بأورام من الأمعاء، والمريض في فترة النقاهة لحين الشفاء التام ورفع الدعامات الداخلية ويخضع للعلاج الطبيعي وتمرينات المثانة المزروعة والمتابعة ويتحاشلا السفر والمجهود الشاق لتحاشي المضاعفات المستقبلية نظرا لحساسية وكبر حجم الجراحة.

وأشرت المحكمة على الطلب كما قررت النيابة العامة بإعلان مؤرخ 7 يونيو الجاري بمعرفة معاون مباحث قسم أول أكتوبر بمحافظة الجيزة، بخصوص الشاهد الأول محمد حسان، ومثبت مكان إقامته، بأنه قد تم إعلانه مع ابنه أنس، والثاني خاص بالشاهد محمد حسين يعقوب، وتم إعلانه مع ابنه علاء، وقرر أن والده مسافر خارج القاهرة، بالنظر والارفاق.

أثناء جلسة محاكمة 12 متهمًا من عناصر داعش الإرهابية في القضية رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ "خلية داعش إمبابة".

وتغيب كل من "الشيخ محمد حسان ومحمد حسين يعقوب"، عن المثول أمام هيئة المحكمة ، التي وافقت على طلب دفاع المتهمين للاستماع لشهادتهما، وأمرت في جلستها الماضية تغريم "الشيخ محمد حسان ومحمد حسين يعقوب"، مبلغ ألف جنيه لتخلفهما عن حضور الجلسة وكلفت النيابة إعلانهما لحضور جلسة اليوم إلا أنهما تخلفا أيضا عن الحضور، وبحسب مصادر قانونية مطلعة على سير القضية فقد قدما لهيئة المحكمة اعتذار عن الحضور.

الاتهامات

وكانت النيابة العامة قد أسندت للمتهمين تولى قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي.

وأوضحت أن المتهم الأول تولى تأسيس وإدارة خلية بالجماعة المسماة "داعش" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على القضاة وافراد القوات المسلحة والشرطة ومنشأتهم، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية مع علمهم بأغراضها، وارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب وكان التمويل الجماعة إرهابية، بأن حازوا وأمدوا ووفروا للجماعة أموالا ومفرقعات ومعلومات، بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية.