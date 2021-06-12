إنفوجراف- 3 سنوات.. تنسيقية الأحزاب تجربة سياسية حركت المياه الراكدة



جدة - نرمين السيد - واستطاعت التنسيقية خلال ثلاث سنوات، تأسيس منصة للحوار الوطنى تجمع شبابا من 25 حزبًا، وعددًا كبيرًا من الشباب السياسى، فى مختلف التخصصات، ومن مختلف الاتجاهات السياسية والفكرية، ولجانًا نوعية فنية تدرس كل ما يهم المواطن وتقترح حلولاً حقيقية، وذلك إيمانًا بأن أى حوار سياسى يجب أن يؤسس على منظومة علمية تحترم التخصص العلمى والتقنى، وذلك هو جوهر شعارها "سياسة بمفهوم جديد.

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