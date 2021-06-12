بيت العرب فى اليوم العالمى لتجريم عمالة الأطفال: رعايتهم ضمان لمستقبلنا

جدة - نرمين السيد - وقالت إنه بنص الدستور "تلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى، كما يحظر تشغيله قبل تجاوز سن إتمام التعليم الأساسى، ويحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه للخطر".

وأكدت فى اليوم العالمى لتجريم عمالة الأطفال، وهو يوم دشنته منظمة العمل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، ويحل 12 يونيو من كل عام، أن الطفل يجب أن يمر بأطوار الحياة السليمة، وحرمانه من أبسط حقوقه كالتعليم، والصحة، والترفيه، والمعاملة الحانية، يتسبب فى تشويهه نفسيًا، خصوصًا لو ارتبط الأمر كذلك بإجباره على العمل فى أى مهنة.

وقالت: "الأمر مرفوض، أيًا كان نوع العمل، هذه ليست إنسانية، وضد المستقبل، لأن الأطفال هم صانعو ذلك المستقبل، وإن شوهناهم فقد شوهنا حاضرنا ومستقبلنا، الأطفال أكبر هدية من السماء يجب صونها، ورعايتها كما نصون الورود الجميلة".

وشددت على أن دور المجلس القومى للأمومة والطفولة، أصبح غير ملموس بعد أن أصبح تابعًا لإشراف وزارة الصحة، مطالبة بتبعيته مباشرة لمؤسسة الرئاسة.

وأكدت أن الفقر عنصر مهم فى عمالة الأطفال، ولحسن الحظ فإن الدولة تتخذ تدابير كبيرة وإجراءات لرفع مستوى المعيشة، لكن مع الأسف فإننا نحتاج كذلك إلى رفع وعى الآباء بضرورة عدم إلقاء أبنائهم فريسة للواقع القاسى.