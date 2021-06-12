رئيس مجلس النواب يشيد بما تقدمه مصر لدول القارة الإفريقية

جدة - نرمين السيد - رحب المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بالمستشار سعيد مرعى، رئيس المحكمة الدستورية العليا، والوفود الإفريقية المشاركة فى اجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المجالس والمحاكم الدستورية الإفريقية.





وأكد المستشار حنفى جبالى، خلال كلمته فى المؤتمر، أن التجربة فى تضفير الجهود وتحقيق قضايا العدالة الناجزة، مهمة لوحدة النظم القضائية الإفريقية.

ودعا رئيس مجلس النواب، إلى تأصيل الصيغة القانونية بما يتماشى مع متطلبات القاهرة الإفريقية الآن من التنمية، حتى تكون دول إفريقيا واحدة رغم اختلاف اللغات، وعبور الحدود وتجاوزها، لتحقيق إفريقيا موحدة قانونية وقضائية.

وشكر الدولة المصرية وعلى رأسها الرئيس عبدالفتاح السيسى، على ما تقدمه لدول القارة الإفريقية، وما دشنه من منصة رقمية.

يذكر أن المحاور الأربعة، التى سيناقشها الاجتماع هى أولًا: مكافحة الإرهاب فى القارة كضرورة أساسية بوصفه ما يهدد الاستقرار فى أى دولة أو منطقة، وثانيها: التحول الرقمى باعتباره ضرورة أساسية ظهرت فى ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، وثالثها: الرعاية الصحية عقب انتشار جائحة الفيروس المستجد والحفاظ على صحة المواطنين، وتوفير اللقاحات لتحصين المواطنين وضمان عدالة توزيعه وإنتاجه وضمان حصول كل شخص فى الدول النامية عليه.

وأخيرًا: الاقتصاد الأخضر، والحاجة إلى تطوير آليات التصنيع والتصدير والتجارة بما يتوافق مع بيئة سليمة وخضراء وما لذلك من أثر على التصدير والاستيراد خصوصًا فى ظل المواصفات والجودة، فى مقابل أضرار البيئة المحيطة بها.