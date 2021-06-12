وزير التنمية: 105 مليارات جنيه استثمارات حكومية لبنى سويف خلال 7 سنوات

جدة - نرمين السيد - تابع محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، والدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، أعمال مشروع إنشاء مجمع الخدمات الحكومى بقرية الحمام التابعة لمركز ناصر، ضمن برنامج تطوير الريف المصرى فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".





وأكد اللواء محمود شعراوى أن محافظة بنى سويف تحظى بمكانة متميزة فى هيكل الاستثمارات الحكومية فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الفترة من 2014 – 2021 وهناك اهتمام ملحوظ بتطوير المحافظة فى كافة المجالات والقطاعات التى تهم المواطنين.

وأضاف اللواء محمود شعراوى، أن الدولة استثمرت فى المحافظة خلال تلك الفترة حوالى 105 مليارات جنيه، ويشمل ذلك مشروعات الطرق والكهرباء العملاقة ومياه الشرب والصرف الصحى ودعم التنمية الاقتصادية واستثمارات الإدارة المحلية وغيرها من القطاعات الحيوية.

وأوضح "شعراوى" أن استثمارات الدولة المصرية لمحافظات الصعيد خلال عهد الرئيس السيسى بلغت حوالى 374 مليار جنيه، مضيفا أن استثمارات التنمية المحلية بالمحافظة بلغت حوالى 3 مليار جنيه خلال الـ7 سنوات الماضية، حيث ساعدت هذه الاستثمارات فى تخفيض معدلات الفقر فى المحافظة وتحويلها لواحدة من أكثر المحافظات الواعدة فى صعيد مصر كما أصبحت محافظة جاذبة للاستثمار.

وأكد وزير التنمية المحلية، أن برنامج تطوير الريف المصرى "حياة كريمة " فى مرحلته الأولى يستهدف مركزى ببا وناصر بمحافظة بنى سويف، ويضم المركزين 12 وحدة محلية قروية و54 قرية رئيسية بخلاف النجوع والكفور والتوابع، ويستفيد من تدخلات البرنامج خلال المرحلة الأولى قرابة 700 ألف مواطن بالقطاع الريفى بالمركزين.

وأضاف اللواء محمود شعراوى، أن المشروعات المخططة بالمركزين تغطى كافة قطاعات التنمية (صرف صحى – مياه شرب - غاز طبيعى – اتصالات – تعليم – شباب - كهرباء – طرق - تبطين ترع – كبارى – إنشاء مجمعات الخدمات)، لافتاً أنه بدأ بالفعل تنفيذ مشروعات الصرف الصحى والتعليم وتبطين الترع ومجمعات الخدمات ومياه الشرب بالمركزين.

وأوضح وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تدعم إنشاء 12 مجمع متكامل للخدمات بواقع مجمع واحد بكل وحدة محلية قروية، وتضم المجمعات كافة الخدمات الإجرائية التى يحتاجها المواطن (بريد – وحدة محلية – وحدة تضامن اجتماعى – مكتب تموين – سجل مدنى – شهر عقاري.. ألخ).

وأكد اللواء محمود شعراوى على ضرورة المتابعة المستمرة لمراحل تنفيذ مشروع تطوير الريف المصرى وكذا تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا والحفاظ على حياة وسلامة العمال المشاركين فى الأعمال الإنشائية، بالاضافة الى معايير السلامة والصحة المهنية بمواقع المشروعات والالتزام بمعايير الجودة.

وأشار شعراوى إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ مشروع تحسين الخدمات العامة فى مصر، بالتعاون مع وكالة التعاون الدولى الألمانية من خلال توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة التنمية المحلية ووكالة التعاون الدولى الألمانية، واستهدف المشروع تحسين أداء المحافظة فيما يخص مؤشرات تقرير أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولى وأهمها تيسير تقديم الخدمات وفصل مقدم الخدمة عن متلقيها، مشيراً إلى أن هذا المشروع ساهم فى تطوير 6 مراكز تكنولوجية لخدمة المواطنين بالمحافظة وتبسيط الإجراءات وحوكمتها وتدريب الكوادر البشرية وإعداد دليل مطور لتقديم الخدمات.

وأضاف اللواء شعراوى أن الوزارة قامت أيضا بتنفيذ مشروع تطوير القوى العاملة وتعزيز المهارات بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، ويهدف إلى تعزيز برامج التنمية الإقتصادية المحلية ودعم الإنتاجية والتوظيف، ونجح المشروع فى إعداد استراتيجية تنمية اقتصادية شاملة لمحافظة بنى سويف، وتم عرضها على رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لتعميم الممارسات والمنهجيات المعتمدة فى إعدادها.