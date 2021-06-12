مايا مرسى ومنال عوض تضعان حجر أساس مقر فرع المجلس القومى للمرأة بدمياط

جدة - نرمين السيد - شهدت الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، ظهر اليوم السبت، وضع حجر أساس مقر فرع المجلس القومى للمرأة الجديد بمدينة شطا بالمحافظة.





وأشادت رئيسة المجلس خلال وضع حجر الأساس بالدور الذى تقوم به الدكتورة منال عوض فى دعم ومساندة جهود فرع المجلس بالمحافظة، وتقديم جميع التسهيلات لمساعدته القيام بدوره فى تقديم جميع الخدمات للمرأة بالمحافظة، مشيرة إلى أن الدكتورة منال نموذج متميز للنساء مصر، فهى السيدة الوحيدة ضمن تشكيل المحافظين على مستوى الجمهورية، وقد استطاعت خلال فترة وجيزة إثبات جدارتها على أرض الواقع والدليل على ذلك حجم الإنجازات التى تمت على مستوى المحافظة وعلى جميع الأصعدة.

وأعربت مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، عن سعادتها بوضع حجر الأساس لمقر فرع المجلس الجديد بالمحافظة، والذى يعد استمراراً لجهود الدولة فى دعم المرأة المصرية وتمكينها.

وأشادت الدكتورة مايا مرسى بالمساحة الكبيرة التى خصصتها المحافظة لإنشاء مقر فرع المجلس فى دمياط والتى تمكنه من مساعدة أكبر عدد من السيدات وتقديم الخدمات اللازمة لهن إلى جانب توفير مكان لإقامة الفعاليات والندوات لتوعية سيدات وفتيات المحافظة.

ومن جانبها عبرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، عن سعادتها بمشاركة مرسى، فى وضع حجر الأساس لفرع المجلس، مشيدة بالجهود التى تقوم بها الدكتورة مايا مرسى لخدمة المرأة المصرية على مستوى الجمهورية.

وأضافت محافظ دمياط، أن بناء فرع المجلس بدمياط على مساحة 1.500 متر سيخدم العديد من السيدات ويقدم المزيد من التوعية اللازمة لهن.

وكانت الدكتورة منال عوض استقبلت، الدكتورة مايا مرسى، رئيس المجلس القومى للمرأة، والسفير كريستيان برجر، سفير الاتحاد الأوروبى بجمهورية مصر العربية، وحرمه مارلينا برجر، وذلك على هامش زيارتهم لمحافظة دمياط اليوم لافتتاح "المدينة الصديقة للنساء" بمدينة عزبة البرج.

وأشادت عوض، بالجهود التى يقوم بها المجلس القومى للمرأة فى دعم قضايا المرأة، وتقديم الخدمات المختلفة لهن بكافة المناطق، فضلًا عن الدور الذى يقوم به فى دفع عجلة التنمية، مؤكدة أن ما يتم تحقيقه من مبادرات تستهدف النهوض بملفات دعم المرأة تأتى فى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، ووفقًا لما وجه به للوصول بالمرأة المصرية إلى المكانة التى تليق بها.

كما أشادت بما تستهدفه مبادرة "طرق الأبواب" والتى أطلقها المجلس مؤخرًا لنشر التوعية بين السيدات بعدد من القضايا وحثهن على تلقى لقاح فيروس كورونا، وكذا استخراج بطاقات الرقم القومى للسيدات غير القادرات والمعيلات والأرامل والفتيات لأول مرة بدون اى غرامات تأخير وبالمجان، وأوضحت أنه تم الاتفاق على تنفيذ ذلك بمركز كفر سعد ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى والتى تجرى هنالك.

وأشارت عوض إلى أن محافظة دمياط تشهد اليوم افتتاح "المدينة الصديقة للنساء" الذى جاء بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة، ومنحة من هيئة الأمم المتحدة للمرأة UN Women، مؤكدة أن المحافظة حريصة على تحقيق الشراكة مع الجهات المختلفة على الصعيدين المحلى والدولى لتحقيق رؤية الدولة لتمكين المرأة، وتقديم الخدمات المتكاملة لها، هذا وقد تبادلت محافظ دمياط ورئيس المجلس القومى للمرأة الدروع التذكارية بهذه المناسبة، كما تسلمت محافظ دمياط هدية تذكارية من السفير كريستيان برجر الذى أعرب عن تقديره لجهودها بمختلف المجالات.