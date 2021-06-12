صور.. وزير التعليم العالى يزور جامعة كاتوليكا البرتغالية

جدة - نرمين السيد - زار الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، مساء أمس، جامعة كاتوليكا البرتغالية، وكان فى استقباله رئيسة الجامعة Isabel Maria de Oliveira ونائبها، على هامش زيارته للبرتغال للمشاركة فى فعاليات منتدى الفضاء الأوروبى الإفريقى رفيع المستوى لرصد الأرض.





تناول اللقاء، وفقا لبيان صحفى، مناقشة سُبل تعزيز التعاون بين الجامعة البرتغالية ونظيراتها المصرية وكذلك مناقشة إقامة شراكة مع أحد الجامعات المصرية حديثة النشأة، لتبادل الخبرات الأكاديمية والعلمية والبحثية بين الجامعتين. وناقش الوزير سُبل توفير عدد من المنح الدراسية للطلاب المصريين فى مرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا، وذلك فى إطار سعى الدولة المصرية نحو تعزيز الشراكات الدولية مع الجامعات والمراكز البحثية المختلفة، لبناء كوادر علمية قادرة على تعزيز بيئة البحث العلمى وتبادل الخبرات العلمية والبحثية. كما زار خالد عبدالغفار، منشآت الجامعة وعدد من الكليات، وذلك للتعرف على إمكانات الجامعة التعليمية، وكذلك اطلع على البرامج الدراسية الحديثة التى يتم تدريسها فى الكليات، وتعرف على التخصصات العلمية التى تقدمها الجامعة.

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