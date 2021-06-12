تنسيقية شباب الأحزاب: مستمرون فى إعلاء قيمة الحوار

جدة - نرمين السيد - وبدأت التنسيقية بيانها: "تمر اليوم ثلاث سنوات على الانطلاقة الأولى لتجربتنا السياسية، تلك التجربة التى تشاركها مجموعة من الشباب المصرى المهتم بالعمل العام، من مختلف الانتماءات الحزبية والسياسية.. كان الحلم بسيطًا فى غايته، مليئا بالعمل والأمل فى الطريق إلى تحقيقه، حلمنا بأنه يمكن لشباب هذا الوطن أن يطرح نموذجًا سياسيًا فريدًا، قوامه احترام التعددية الحزبية والسياسية، ويسعى إلى تقوية التجربة الحزبية".

وتابع البيان: "إننا نؤمن أن الحوار البنّاء هو الطريق الصحيح لبناء نظام ديمقراطى حقيقى، وهو الطريق الصحيح لبناء مصر المستقبل، الجمهورية الجديدة على أساس مبادئ ثورة الشعب المصرى العظيم فى 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013".

وأوضح البيان، أن التنسيقية خلال ثلاث سنوات استطاعت تأسيس منصة للحوار الوطنى تجمع شبابا من 25 حزبًا، وعددًا كبيرًا من الشباب السياسى، فى مختلف التخصصات، ومن مختلف الاتجاهات السياسية والفكرية، ولجانًا نوعية فنية تدرس كل ما يهم المواطن وتقترح حلولاً حقيقية، وذلك إيمانًا بأن أى حوار سياسى يجب أن يؤسس على منظومة علمية تحترم التخصص العلمى والتقنى، وذلك هو جوهر شعارها "سياسة بمفهوم جديد".

وأكد البيان، أن تجربة التنسيقية لم تتوقف عند مرحلة الحوار، وإنما تبعها مرحلة الاعتماد على جيل الشباب وجيل الوسط فى تولى مسؤولياتهم الوطنية، فأصبح للتنسيقية 6 نواب للمحافظين، ثم 32 نائبًا بمجلس النواب، و16 نائبًا بمجلس الشيوخ، مع تمكين حقيقى للمرأة لتصل نسبة السيدات من نواب التنسيقية بمجلسى النواب والشيوخ إلى نسبة تقترب من نصف مقاعد التنسيقية فى المجلسين.

وتابع بيان التنسيقية: "إن طموحنا الوطنى جاء فى توقيت تتجه فيه الدولة المصرية بخطى واثقة نحو تحقيق نموذج إصلاح شامل فى كل المجالات، وتكمن أهمية اللحظة التاريخية التى نخوضها فى صدق تجربة جيلنا الذى نبذ الخلاف، وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسى على إنجاح تجارب الشباب، وهو حرص لمسناه فى حالة الحوار الوطنى التى أطلقتها مؤتمرات الشباب الوطنية".

واختتم البيان: "إننا اليوم فى الذكرى الثالثة لتأسيس تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، نؤكد الاستمرار فى إعلاء قيمة الحوار، والإيمان بأن التنسيقية ستظل نقطة التقاء وطنى، وأن أبوابنا مفتوحة لكل الشباب المهتم بالعمل العام والسياسى، ولكل صاحب فكر قادر على البناء".