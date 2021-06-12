وزير التعليم العالي يزور جامعة كاتوليكا البرتغالية

على هامش زيارته للبرتغال للمشاركة في فعاليات منتدى الفضاء الأوروبي الإفريقي رفيع المستوى لرصد الأرض، والذي عُقد خلال الفترة من ١٠ - ١١ يونيو الجاري بالعاصمة البرتغالية لشبونة، قام الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء أمس الجمعة، بزيارة جامعة كاتوليكا البرتغالية، وكان فى استقبال سيادته رئيسة الجامعة Isabel Maria de Oliveira ونائبها.

تناول اللقاء، مناقشة سُبل تعزيز التعاون بين الجامعة البرتغالية ونظيراتها المصرية وكذلك مناقشة إقامة شراكة مع أحد الجامعات المصرية حديثة النشأة، لتبادل الخبرات الأكاديمية والعلمية والبحثية بين الجامعتين.

وناقش الوزير سُبل توفير عدد من المنح الدراسية للطلاب المصريين في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وذلك في إطار سعي الدولة المصرية نحو تعزيز الشراكات الدولية مع الجامعات والمراكز البحثية المختلفة، لبناء كوادر علمية قادرة على تعزيز بيئة البحث العلمي وتبادل الخبرات العلمية والبحثية.

كما تفقد الدكتور خالد عبدالغفار منشآت الجامعة وعدد من الكليات وذلك للتعرف على إمكانات الجامعة التعليمية، وكذلك اطلع على البرامج الدراسية الحديثة التي يتم تدريسها في الكليات، وتعرف على التخصصات العلمية التي تقدمها الجامعة.

حضر فعاليات الزيارة من السفارة المصرية بالبرتغال، كل من السفير/ عادل الألفي السفير المصري بالبرتغال، والسيد/ خالد هاشم سكرتير أول السفارة، والسيد/ أحمد شاش سكرتير ثان بالسفارة.