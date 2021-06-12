محمد عمارة لـ دوت الخليج: التنسيقية انعشت الحياة السياسية وحركت المياه الراكدة  

/635528/محمد-عمارة-لـ-تحيا-مصر-التنسيقية-انعشت-الحياة-السياسية-وحركت-المياه-الراكدة

قال النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ، إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أحدثت وبشكل كبير حالة من الانتعاشة فى الحياة السياسية، وساهمت فى تحريك المياه الراكدة.

دوت الخليج يرصد اراء نواب تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين بعد مرور 3 اعوام على تأسيسها

وتسائل النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ ،عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، قائلًا:” هل كان أحد يصدق أن يجمتع المؤيد والمعارض على مائدة توافقية واحدة تستديم وتنجح فكلمة السر للتنسيقية تكمن في الإخلاص والتجرد لخدمة الوطن نختلف فيما بيننا ولكن قبلتنا الوطن وإعلاء مصلحته.

تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

ولفت النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، إلى أحد أهم جوانب عبقرية التنسيقية، والت تتمثل فى ذاتية التدريب للأعضاء بعضهم البعض، من خلال إطلاق العديد من البرامج، مشيرًا إلى أن التنسيقية تؤمن بأهمية التقييم الدوري والتعرف على أهم الاحتياجات التدريبية، التي يحتاجها الأعضاء فكان الانفتاح على العالم وذلك بالتعاون مع شركة من أكبر الشركات العالمية في هذا المجال.

وأختتم النائب محمد عمارة، عضو مجلس الشيوخ، حديثه قائلًا:” بعد مرور 3 أعوام ومازلنا مستمرين في خدمة الوطن وشعبه العظيم تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي آمن بالشباب إيمانا حقيقيًا وقدم لهم الكثير والكثير حتى تنعم الجمهورية الجديدة بقوة شبابها وانتظروا منا مزيدا من التقدم والنجاحات”.