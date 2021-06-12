/635531/للمرافعة-تأجيل-محاكمة-10-متهمين-بقضية-أحداث-قسم-شرطة-العرب-لـ-10-يوليو

أجلت محكمة جنايات بورسعيد، اليوم السبت 12 يونيو 2021، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة محاكمة 11متهما من عناصر الإخوان فى أحداث العنف التى وقعت فى محافظة بورسعيد أغسطس 2013، والمعروفة باسم «أحداث قسم شرطة العرب»، لجلسة ١٠ يوليو.

التهم الموجهة لقيادات الإخوان

وأُسند إلى المتهمين تُهم التحريض على العنف والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون وترويع المواطنين.

وأصدرت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربينى، في أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بنفس عقوبة السجن المؤبد غيابيا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات

محكمة جنايات القاهرة

وكانت أصدرت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق، حكما بالسجن المؤبد بحق محمد بديع مرشد جماعة "الإخوان المسلمون" واثنين آخرين في قضية غرفة عمليات رابعة.

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات لـ 15 متهما بينهم صلاح سلطان، وبراءة 21 آخرين بينهم سعد الحسينى، عضو مجلس النواب الأسبق، وهاني صلاح الدين في القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة".

وعُقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجي، وعضوية المستشارين سامح داود ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

وكانت محكمة النقض قضت في كانون أول العام الماضى، بقبول طعن 37 متهما من أصل 51 في القضية على الأحكام الصادرة ضدهم، التي تراوحت ما بين الإعدام والسجن المؤبد، ووجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها "إعداد غرفة عمليات" لتوجيه تحركات جماعة "الإخوان" بهدف مواجهة الدولة، وإشاعة الفوضى في البلاد عقب فض اعتصامي "رابعة العدوية والنهضة"، والتخطيط لحرق الممتلكات العامة والكنائس.