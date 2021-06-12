/635533/كارثة-بعض-مباريات-الدوري-هذا-الموسم-قد-تقام-بدون-فار-والسبب

كشف الحكم الدولي السابق سمير عثمان، رئيس لجنة الحكام الأسبق، عن مفاجأة غريبة وراء قرار اللجنة المؤقتة لإدارة اتحاد الكرة، بتأجيل إقامة معسكر الحكام الخاص بتقنية الفيديو (الفار).

وأكد عثمان، اليوم السبت في تصريحات إعلامية أن عدم إقامة المعسكر يرجع لعدم اتفاق الشركة الخاصة بالتقنية مع اتحاد الكرة، الأمر الذي اضطر لجنة الحكام لإلغاء المعسكر، نافيا كل أثير حول وجود خلاف بين الحكام واتحاد الكرة .

وأكمل عثمان قائلا: "هناك 54 حكما حصلوا على رخصة (الفار)، لكنهم لم يحصلوا على رخصة حكام ساحة، في حين يبلغ عدد الحاصلين على الرخصتين معا 22 حكما فقط، وهم من يظهرون ويديرون مباريات بطولة الدوري الممتاز".

وكشف الحكم الدولي السابق عن مفاجأة أخرى تتعلق بلوائح التحكيم الجديدة، في وجود تقنية الفيديو، حيث أكد أن الحكم الرابع في مباريات الدوري لا يملك رخصة الفار، وبالتالي لو تعرض حكم الساحة لأي إصابة وحالت دون إكماله اللقاء، واضطر الحكم الرابع للمشاركة بدلا منه، فسيتم وقتها إلغاء تقنية الفيديو، وهو ما يعني أن بعض المباريات قد تقام دون التقنية".

واختتم قائلا: "بعد قرار إلغاء معسكر الفار، فإن لجنة الحكام ستكون مجبرة على استكمال الموسم الحالي بـ22 حكما".

طلب عدد من الحكام المصرين من اللجنة الثلاثية برئاسة أحمد مجاهد باتحاد الكرة، بزيادة عددة الكاميرات في مباريات الدوري الممتاز وذلك اشتعال المنافسة الشرسة في مسابقة الدوري، ومن أجل تسهيل حكم الفيديو var في الحكم علي اللقطات الهامة، خاصة أن هناك بعض الحكام اشتكو من صعوبة الحكم علي بعض الكرات الصعبة بسبب عدم وضوح الرؤيا من جميع الزوايا .

فيما من المقرر أن يطلب مسئولو لجنة الحكام باتحاد الكرة من مسئولو الإذاعة والتليفزيون زيادة عدد الكاميرات في المباريات خلال الفترة المقبلة، وذلك للأبتعاد عن الأزمات.

مباريات اليوم

في شأن آخر تقام اليوم السبت الموافق 12-6-2021، عدد من المواجهات الهامة والمثيرة في مختلف ملاعب العالم، سواء مباريات رسمية أو حتى ودية، حيث تقام ثلاثة مواجهات قوية فى دور المجموعات لبطولة الأمم الأوروبية يورو 2020، كما تٌلعب 3 مباريات ودية ضمن الأجندة الدولية للمنتخبات.

دوت الخليج ينشر مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 12-6-2021 والقنوات الناقلة، والتى جاءت كالتالى:

مواعيد مباريات بطولة يورو 2020 والقنوات الناقلة

منتخب ويلز يواجه نظيره السويسري، فى تمام الساعة الثالثة عصرا، وتذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1 Max

الدنمارك ضد فنلندا، فى تمام الساعة السادسة مساءً ، وتذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 1 Max

بلجيكا أمام روسيا، فى تمام الساعة التاسعة مساءً، وتنقل المباراة على قناة beIN Sports HD 1 Max

مباريات دولية ودية

ساحل العاج يلتقى غانا، فى تمام الساعة السابعة مساء

المغرب امام بوركينا فاسو، فى تمام الساعة 9 مساء- على قناة Arryadia SD/HD

المكسيك ضد هندوراس، فى تمام الساعة الواحدة والنصف من صباح الأحد