/635535/هدايا-وشبكة-بـ-80-ألف-جنيه-المحكمة-تلزم-فتاة-برد-مصوغات-ذهبية-إلى-خطبيها-بمصر-الجديدة

ألزمت محكمة الأسرة بمصر الجديدة، اليوم السبت 12 يونيو 2021، فتاة برد مصوغات ذهبية "شبكة" إلى خطيبها، بقيمة 60 ألف جنيه، وفقًا للفاتورة المرفقة في مستندات الدعوى المرفوعة من أحد الشباب.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن إلزام المحكمة برد فتاة لمصوغات ذهبية لخطيبها، وإليكم التفاصيل:-

المحكمة تلزم الفتاة

كما رفضت المحكمة في الدعوى الفرعية كلمات الفتاة المتناقضة، وقبلت الاستماع للموضوع بشكل عام، وإلزام المدعى عليها في الدعوى، مصاريف وأتعاب محاماة.

وكان قام "جاسر.ع"، صاحب الـ30 عامًا، دعوى قضائية بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة بالقاهرة، حملت رقم 391 لعام 2020، يطلب فيها استرداد الشبكة والهدايا من خطيبته السابقة وتدعى "ريماس. إ" صاحبة الـ 22 عامًا، بعد فسخ الخطبة، ورفضها وأهلها ردها، لعدم قبول اعتراضها على لون "الجرفطة" الخاصة بـ بدلة الزفاف.

مستندات الدعوى

وأتضح من مستندات الدعوى أن الشبكة عبارة عن "خاتمين ذهب عيار 18 ودبلة وسلسلة، وأسورة، وتعليقة، وتوينز" قيمتها 60 ألف جنيه، إضافة إلى هدايا عبارة عن "ملابس، ومكنسة، وسجاد من خارج مصر بقيمة تبلغ 20 ألف .

وأوضح المدعي في الدعوى المقدمة أمام محكمة الاسرة بمصر الجديدة، أن الهدايا قيمتها 20 ألف جنيه، وبذلك يبلغ إجمالي قيمة الذهب والهدايا مبلغ 80 ألف جنيه.

وأوضح مستندات الدعوى، أن طالب الدعوى قام بشرح كل التفاصيل امام المحكمة، وهو اختلاف في الآراء بينهما لتدخل الأسرة في كل صغيرة وكبيرة، وعندما اتخذت قرار منفرد قامت بالاعتراض على شكل بدلة الزفاف و"الجرفطة"، التي أعجبتني، وعند محادثتها رفعت صوتها وقامت بطردي من منزلهم.