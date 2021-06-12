المالية: تحصيل 2.2 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك السخنة فى مايو الماضى

تلقى الوزير تقريرًا بذلك من الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، أشار فيه إلى أنه تم الإفراج عن مشمول 5 آلاف و559 شهادة جمركية وارد نهائى بجمارك السخنة، لأصناف متعددة من السلع الاستراتيجية، والبضائع العامة مثل: «القمح، والسكر، والبقوليات، والذرة، ومكونات التكييف، والثلاجات، والمراوح، والأقمشة، والأخشاب، والخيوط، وإكسسوار الهواتف المحمولة، وإكسسوار حريمى، ولعب الأطفال، وقطع غيار السيارات»، خلال شهر مايو الماضى.
وأضاف التقرير أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة عن شهادات الوارد بجمارك السخنة، بلغت 508 ملايين و675 ألف جنيه، بينما بلغ إجمالى ضرائب القيمة المضافة والرسوم الأخرى المُحصلة عن هذه الشهادات حوالى مليار و720 مليونًا و281 ألف جنيه.
وأوضح التقرير أن الإدارة العامة للصادر بجمارك السخنة، قامت بتصدير مشمول 1.316بيانًا جمركيًا خلال شهر مايو الماضى، معظم أصنافها من: «الألومنيوم، والزنك، والرخام، والمنسوجات، والرمال، والفوسفات، والفايبر جلاس، والمواد الغذائية»، بقيمة إجمالية بلغت مليارًا و708 ملايين و383 ألف جنيه، بينما بلغت رسوم الصادر المُحصلة نحو 3 ملايين و990 ألف جنيه.
وأشار التقرير إلى أن إجمالى الضرائب والرسوم الجمركية المُحصلة والضرائب والرسوم الأخرى المحصلة بجمارك السخنة، خلال شهر مايو الماضى بلغت نحو 2 مليار و 228 مليونًا و957 ألف جنيه.
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