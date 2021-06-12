صور.. التأمين الصحى الشامل: تسجيل 17 ألف مواطن وفتح 4.600 ملف عائلى بالسويس

جدة - نرمين السيد - أعلنت إدارة مشروع التأمين الصحى الشامل الجديد، عن تسجيل 17 ألف مواطن وفتح 4.600 ملف عائلى ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل الجديدة التى سيتم إطلاقها بمحافظة السويس خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال أتوبيس التوعية والتسجيل وحملات طرق الأبواب لفعاليات حملة (سجل فى مكانك).





وأوضحت الإدارة فى بيان صحفى، أنه تم إطلاق حملة (سجل فى مكانك) منذ 31 مايو الماضى فى السويس، لتوعية المواطنين بأهمية المنظومة الجديدة وتسجيلهم بها وتشجيعهم للذهاب إلى المراكز والوحدات الصحية القريبة لإجراء الفحوصات الطبية الشاملة وفتح الملفات العائلية للتمتع بالخدمات والرعاية الصحية المتكاملة للمنظومة فور إطلاقها بالمحافظة، بما تضمنه من علاج لكل المصريين، وإتاحة الخدمات للأسرة وليس للفرد فقط، وحرية اختيار مقدمى الخدمة الصحية، وغيرها من المميزات التى تجعل هذه المنظومة تمثل نقلة نوعية للقطاع الصحى فى مصر.

وأضافت إدارة المشروع، أنه انطلق أتوبيس التوعية والتسجيل للحملة من خلال تمركزه فى أشهر الميادين والأماكن العامة بالسويس، والتى شملت 18 نقطة تمركز طوال فترة عمل الحملة، وذلك إلى جانب حملات طرق الأبواب للوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، مشيرة إلى ارتفاع نسبة تسجيل المواطنين ضمن المنظومة الجديدة بمحافظة السويس إلى 33,5%.

وتابعت: أنه تستمر فعاليات الحملة حتى غد الأحد 2021/06/13، حيث سيتواجد أتوبيس التوعية والتسجيل بنقطتى تمركز، الأولى بالقرب من مجمع محاكم السويس صباحًا، والثانية بميدان الأربعين مساءً، لاستمرار تعزيز وعى المواطنين من أبناء المحافظة بمميزات المنظومة الجديدة وتسجيلهم بها.

يشار إلى أن حملة (سجل فى مكانك)، هى حملة توعوية ميدانية كبرى أطلقت فى محافظة السويس منذ 31 مايو الماضى وتستمر حتى غد الأحد 31 يونيو 2021، بهدف التوعية والتسجيل بمنظومة التأمين الصحى الشامل الجديد، استعدادًا لإطلاقها بالمحافظة خلال الفترة المقبلة.