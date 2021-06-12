القوى العاملة :صرف 1.5 مليون جنيه منحة اجتماعية لـ 3176 عاملاً بالسويس

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قيام مديرية القوى العاملة بمحافظة السويس بتعيين 400 من شباب الخريجين بشركات القطاع الخاص والاستثمارى ، منهم 11 شاباً من ذوى القدرات الخاصة من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، وذلك من خلال مكاتب التشغيل التابعة للمديرية ، وتم تسجيل 736 باحثا عن عمل، منهم 20 من ذوي القدرات الخاصة.

وأشار الوزير أنه فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة تم صرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة تمثلت في : منحة زواج بمبلغ 3 آلاف جنيه ، و5 منح مولود جديد بمبلغ 10 آلاف جنيه ، ومنحة وفاة عامل بإجمالي 10000 جنيه ، كما تم صرف الرعاية الصحية لعامل بمبلغ 2000 جنيه ، ليصل إجمالى ما تم صرفه 25 ألف جنيه لـ 8 عمال من المسجلين بالإدارة ، فضلاً عن صرف منحة عيد العمال لـ 3176 عاملاً بإجمالي مليون و 589 ألفاً و 500 جنيه .

وأشار حاتم جاد الرب مدير المديرية - في تقريره للوزير عن إنجازات المديرية عن شهر مايو الماضي - إلى أن المديرية قامت باستخراج 360 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة .

كما تلقت المديرية فى مجال علاقات العمل 60 شكوى فردية، تم تسوية شكوتين منها ودياً ، وتحويل 16 منها للمحكمة العمالية ، و18 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة.

وأوضح مدير المديرية أنه فى مجال التفتيش العمالي ، تم التفتيش على 61 منشأة ، وتم تحرير 8 محاضر لمنشآت مخالفة ، والقيام بـ 11 حملة تفتيش شامل ، وعقد ندوة توعية للعمال، والتفتيش على 5 منشآت في مجال السلامة والصحة المهنية ، وأسفر عن تحرير 4 محاضر للمنشآت المخالفة ، وتم عقد 2 لجنة تراخيص ولجنة تحكيم طبي ، وتم منح تراخيص لمنشأتين.