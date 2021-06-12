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انت الان تتابع تفاصيل خبر محكمة جنايات أمن الدولة تقرر ضبط وإحضار الشيخ محمد حسين يعقوب للشهادة وطبيب شرعي للكشف على محمد حسان والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - ننشر تفاصيل قرار محكمة جنايات أمن الدولة اليوم السبت 12 يونيو بضبط وإحضار الشيخ محمد حسين يعقوب، كما أصدرت المحكمة قراراً آخر يتعلق بالشيخ محمد حسان وهو ندب طبيب شرعي لتوقيع الكشف الطبي عليه وذلك لعدم حضورهما إلى قاعة المحكمة اليوم.
ضبط وإحضار الشيخ محمد حسين يعقوب
حيث انعقدت اليوم محكمة جنايات أمن الدولة في طرة للنظر في القضية المعروفة إعلامياً بخلية داعش إمبابة، وهي القضية رقم 271 لعام 2021 جنايات جنايات أمن دولة طوارئ، وطلب محامي المتهمين شهادة كل من الشيخ محمد حسان والشيخ محمد حسين يعقوب، إلا أنهما تغيبا عن الحضور.
وكانت المحكمة قررت الجلسة الماضية تغريم الشيخ محمد حسين يعقوب والشييخ محمد حسان 1000 جنيه لعدم حضورهما إلى قاعة المحكمة للشهادة في قضية داعش إمبابة بناءً على طلب دفاع المتهمين، مما جعل المحكمة اليوم تقرر ضبط وإحضار يعقوب وندب طبيب شرعي للكشف على حسان، وقالت مصادر مطلعة أن حسان ويعقوب قدما اعتذار للمحكمة عن عدم الحضور.
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وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين في القضية التهم التالية:
- قيادة جماعة إرهابية للإخلال بالنظام العام.
- تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
- تعطيل أحكام الدستور.
- منع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها.
- الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين.
- الإضرار بالوحدة الوطنية.
- الإضراربالأمن القومي.
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