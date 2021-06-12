محمد السباعي لـ دوت الخليج: التنسيقية لديها رؤية استطاعت من خلال فرض نفسها على المناخ السياسي

/635536/محمد-السباعي-لـ-تحيا-مصر-التنسيقية-لديها-رؤية-استطاعت-من-خلال-فرض-نفسها-على-المناخ-السياسي

أشاد النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، بتجربة التنسيقية كتجربة فريدة من نوعها، مشيرًا إلى احتوائها على عدد كبير من الأيدولوجيات المختلفة، التي حازت على ثقة الجميع خلال 3 سنوات في مدة قصيرة، فضلًا عن إنها أحدثت حراكا فى الحياة السياسية فى مصر.

محمد السباعى: تمكين شباب التنسيقية يعكس ثقة القيادة السياسية

وأشار النائب محمد السباعي ، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الاحزاب، فى تصريحات خاصة لـ موقعتحيا مصر،إلى تمكين شباب التنسيقية فى مجلسي النواب والشيوخ وتولي المناصب التنفيذية، مشيرًا إلى توليهم مناصب نواب المحافظين فضلًا عن بعض المناصب فى المؤسسات الصحفية، وهو ما يؤكد ثقة القيادة السياسية فى الشباب، وقدرتهم على تولي القيادة إذا اتيحت لهم الفرصة.

نواب تنسيقية شباب الاحزاب

وأكد النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ، على الدور الذى لعبته تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى إثراء الحياة السياسية، وفى مجلسي النواب والشيوخ، مشيرًا إلى أنه من خلال ممارستهم فى دور الانعقاد الأول وتفعيل الأدوات الرقابية من طلبات إحاطة واقتراحات برغبة، إضافة إلى مناقشة بعض مشروعات القوانين، وهو ما يعكس قدرتهم على الإضافة، ورؤية استطاعو من خلالها فرض وجودهم على المناخ السياسي.

وتابع النائب محمد السباعى، عضو مجلس الشيوخ”« الطريق طويل وليس لدينا سقف للطموح، حصلنا على ثقة الرئيس السيسي من خلال هذه الفرصة وندرك اهميتها ومقدرين تماما حجم التحدي»، لافتًا إلى أنهم وضعوا لبنة لرسم مستقبل الحياة السياسية لصناعة التاريخ، من خلال مختلف الأيدلوجيات والمهارات المختلفة، التي يمتلكها شباب التنسيقية، مشيرًا إلى الشراكة والتعاون المثمر ما بين الايمان والادراك للتحديات والمخاطر تواجه الدولة.