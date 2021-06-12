/635539/حرقته-حيا-على-السرير-تجديد-حبس-المتهمة-بقتل-والدها-فى-بولاق-الدكرور

أمر قاضي المعارضات بجنوب الجيزة، اليوم السبت 12 يونيو 2021، حبس المتهمة بقتل والدها "حرقا"، بعد تعديه عليها جنسياً ببولاق الدكرور بالجيزة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.

دوت الخليج، نرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن توجيه أمر من قاضى المعارضات بحبس المتهمة بقتل والدها حرقًا، وذلك بعد تعديه عليها جنسيًا.

تفاصيل القصة

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بقياد اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، بلاغًا يفيد بالعثور على جثمان مواطن، صاحب الـ 40 سنة، داخل شقته بدائرة القسم متفحمة داخل غرفة نومه.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية إلى مكان الحريق، والمعاينة الأولية، أتضح إندلاع الحريق بسرير غرفة النوم، وتفحم صاحب الشقة 40 سنة، حيث كان مستغرقًا بالنوم، وخلال الحريق شوهدت ابنته 14 عامًا، معها حقيبة بها ملابسه، وبضبطها اعترفت أنها سكبت الجاز وأشعلت النيران في والدها بسبب تعديه عليها جنسيًا وجسديًا، ومن ثم جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

جهات التحقيق

وكشفت جهات التحقيق في وقت سابق، أن الطفلة كانت تشاهد إلى الأفلام الهندية، ثم خطر في عقلها فكرة قتل والدها عن طريق سكب الغاز عليه وإشعال النيران به، لكي لا يعاود التعدي عليها جنسياً مرة أخرى.

كانت شهدت منطقة بولاق الدكرور جريمة قتل بشعة عندما اشعلت طفلة النيران في والدها وقتلته حيا انتقاما منه لتعديه عليها جنسيا حسب أقوالها.

وكان تلقى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة اللواء محمد عبد التواب، بلاغًا من العميد وائل الجابري مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، يفيد بالعثور على جثة مواطن يبلغ من العمر الـ 40 عامًا، داخل شقته بدائرة القسم متفحمة تمامًا داخل غرفة نومه.

وذكر البلاغ أن الحريق وقع في منطقة صفط اللبن، حيث انتقلت قوة من القسم برئاسة المقدم محمد طبلية رئيس مباحث بولاق الدكرور، الي مكان الحريق، وأتضح من الفحص نشوب الحريق بسرير بغرفة نوم، وتفحم صاحب الشقة يبلغ من العمر الـ40 عامًا حين كان مستغرقًا بالنوم.

وكشفت التحريات بقيادة رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة العميد طارق حمزة، انه أثناء الحريق شوهدت ابنة المتوفى 13 سنة تنصرف بحقيبة بها ملابسها، فالقت قوة امنية القبض علبها وبمواجهتها اعترفت أنها سكبت الجاز وأشعلت النيران في والدها بسبب تعديه الجنسي والجسدي عليها، وتولت النيابة العامة التحقيقات.