الأنبا مقار يتابع صب القبة الكبيرة لكاتدرائية مارمينا بالحى الـ 16

جدة - نرمين السيد - تفقد الأنبا مقار، أسقف الشرقية ومدينة العاشر، اليوم السبت، الإنشاءات وبداية صبة القبة الكبيرة بكاتدرائية الشهيد العظيم مارمينا والقديس البابا كيرلس بالحى الـ 16.





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