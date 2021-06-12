القوات المسلحة توقع بروتوكول تعاون مع كلية الطب بجامعة القاهرة

ويهدف البروتوكول إلى تنفيذ برامج أكاديمية وتعليمية وتوفير فرص تدريب متميزة لطلاب كلا الكليتين، ما يسهم فى تخريج أجيال متميزة من شباب الأطباء قادرين على تلبية الاحتياجات الطبية للمجتمع.
كما تم الاتفاق على تنظيم دورات تدريبية وعقد ورش العمل التخصصية فى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لصقل مهارات الطلاب والأطباء حديثى التخرج وطلاب الدراسات العليا، وكذلك التنسيق والاستفادة المشتركة من خبرات الطرفين فى برامج التدريب للأطباء الخريجين وأطباء الامتياز، والإشراف المتبادل على رسائل الماجستير والدكتوراة.
ويأتى ذلك انطلاقا من دور القوات المسلحة فى تهيئة فرص أكبر للتعاون مع المؤسسات البحثية وكليات الطب بالجامعات المصرية، للارتقاء بمستوى المنظومة الصحية فى مصر، بما تنعكس آثاره على تقديم خدمة طبية فائقة للمجتمع المصرى.
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