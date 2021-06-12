الأنبا مكاريوس يرسم 5 كهنة جدد بالمنيا

جدة - نرمين السيد - ورسم الأنبا أثناء القداس 5 آباء كهنة جدد للخدمة بالإيبارشية وهم: "القس يوساب عدلى، والقس أرسانى حنا، والقس فليمون فوزى، والقس إبراهيم حنا، والقس أرميا عاطف"، كما تمت رسامة الشماس المكرس أرسانى، لينضم إلى مجمع التكريس البتولى بالمطرانية.

شارك الأنبا مكاريوس فى صلاة القداس مجمع آباء كهنة الايبارشية، وبعض آباء من إيبارشيا أخرى، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.