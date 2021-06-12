وزير الداخلية : تطوير مجالات مكافحة الإرهاب والجريمة الجنائية

جدة - نرمين السيد - واستعرضا عدد من الموضوعات الأمنية ذات الاهتمـام المشتـرك للجانبين، كما أشاد الوزير القُمرى بالدور المحورى الذى تقوم به مصر لدعم دول القارة الإفريقية وتبادل الخبرات معها فى شتى المجالات، كما صرح بأن زيارته للقاهرة تأتى فى إطار الروابط التاريخية والتشاور المستمر بين مسؤولى البلدين، مؤكدًا على اهتمام وزارته بالاستفادة من الخبرات المصرية المشهود لها بالكفاءة فى مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب، ورغبته فى توسيع قاعدة استفادة كوادر الشرطة القُمرية من الخبرات التدريبية المتقدمة بوزارة الداخلية المصرية، والتى اطلع على جانب منها خلال زيارته لأكاديمية الشرطة وكياناتها التدريبية والتعليمية المختلفة.

من جانبه، أعرب اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، عن ترحيبه بزيارة الوزير القُمرى للقاهرة، مؤكدًا حرص وزارة الداخلية الدائم على مد جسور التواصل والتعاون مع الأجهزة الأمنية الإفريقية الشقيقة، انطلاقاً من إيمان كامل بأهمية دعم رسالة الأمن والاستقرار فى كل دول القارة، كما استعرض الوزير خلال اللقاء استراتيجية الوزارة الحالية وما لحقها من تطوير فى المجالات المتصلة بمكافحة الإرهاب والجريمة الجنائية، بالإضافة لتحديث المنظومة التدريبية وفقاً للمستجدات والمتغيرات الأمنية.

وأكد توفيق خلال اللقاء على استعداد الوزارة لتقديم الدعم الفنى والتدريبى للجانب القمرى فى كل المجالات الشرطية المطلوبة، فى إطار الحرص على تعزيز آليات تبادل الخبرات مع الأشقاء الأفارقة، وما توليه الدولة المصرية وقيادتها السياسية من اهتمام بالغ بالانفتاح والتعاون مع دول القارة.

وفى نهاية اللقاء، وقع الوزيران على مذكرة تفاهم بين وزارتى الداخلية المصرية والقُمرية تضمنت تفعيل أطر التعاون الثنائى فى عدد من المجالات الأمنية المُتخصصة، ورفع مستوى التنسيق المشترك بين الجانبين.