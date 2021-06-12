صور.. محافظ الإسكندرية يفتتح مشروع تطوير قرية باب الأحرار

جدة - نرمين السيد - افتتح محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، برفقة الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، اليوم، مشروع تطوير قرية "باب الأحرار"، والتى تمت بالتعاون مع روتارى مصر المنطقة 2451 وجمعية الأورمان، والشركة القابضة للمياه وللصرف الصحى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.





وقال المحافظ إن مشروع تطوير قرية "باب الأحرار" ضم مدرسة، ووحدة صحية ومركز حرفى لتصنيع الكليم والسجاد اليدوى لتوفير فرص عمل للسيدات بالقرية، وإعادة التأهيل الشامل وتجهيز 40 منزلا، وتسقيف جميع بيوت القرية.

كما جرى توزيع 30 مركبا للصيد يستفاد منها 60 أسرة، وكذلك إقامة عدد من المشروعات التنموية منها، تطوير شبكات المياه بإنشاء 250 توصيلة مياه لقرية الأحرار والقرى المجاورة، وإنشاء فصول محو الأمية، وإقامة مشروعات مستدامة للمرأة العاملة، وتوفير قروض دواره، والاهتمام بذوى الاحتياجات الخاصة.

وأكد المحافظ أن الدولة حريصة على دعم ورعاية الفئات الأولى بالرعاية وتوفير "حياة كريمة" لهم، لافتا إلى أن قرار الرئيس بالإبقاء على القرية وتطويرها وتنميتها تنمية شاملة، وضع على عاتقنا جميعا ضرورة التضامن والتعاون لتحويلها لقرية متطورة بدلا من قرية عشوائية.

وثمن المحافظ دور جميع القائمين على أعمال التطوير من روتارى مصر المنطقة 2451 وجمعية الأورمان والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى فى دعم مجهودات الدولة لرفع المعاناة عن البسطاء، وتقديم أوجه الدعم للفئات الأولى بالرعاية بالقرى والعزب لتخفيف العبء عن كاهلهم.

من جانبها؛ قالت الدكتورة جاكلين عازر، إنه تم العمل على مدار عام لجعل قرية "باب الأحرار" نموذج حضارى جديد بجوار بحيرة مريوط.

وأشارت عازر، إلى أنه وفقا لتكليفات المحافظ بتذليل كافة العقبات لتنفيذ المشروع. قامت بالعديد من الزيارات الميدانية إلى قرية الأحرار بتواجد المجتمع المدنى وجميع الجهات المعنية.

يذكر أن محافظ الإسكندرية أطلق فى يناير الماضى إشارة بدء مشروع تطوير قرية الأحرار، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالإبقاء على القرية وعدم إزالتها ضمن حملات إزالة كافة التعديات على بحيرة مريوط.

وتعهد محافظ الإسكندرية للرئيس بمنع أى امتداد عشوائى جديد بها، وتطويرها وتنميتها تنمية شاملة فى إطار تطوير بحيرة مريوط وإرجاعها لسابق عهدها.