نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تقديم مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2021 للعاملين بالحكومة في المقال التالي
أعلنت وزارة المالية عن تبكير مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو الجاري للعاملين بالحكومة والقطاع العام، ويأتي تقديم مواعيد صرف مرتبات هذا الشهر بمناسبة قرب انتهاء العام المالي الحالي، وكان قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية قد أصدرت كتاب دوري بخصوص نهاية العام المالي الحالي 2020 – 2021 وتقرر أن تبدأ وزارة المالية فى صرف مرتبات شهر يونيو للعاملين بالجهاز الإداري للدولة على مدار ثلاثة أيام اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو وحتى يوم الخميس الموافق 17 يونيو 2021 وذلك وفقا للتعليمات الصادرة بذلك.
تعليمات صرف مرتبات شهر يونيو 2021 لموظفي الحكومة
- حددت وزارة المالية تقسيم الوزارات والهيئات والمديريات والجهات المستقلة على 3 أيام من يوم 15 إلى 17 يونيو الجاري.
- يتم صرف المرتبات لمن لم يتمكن من التوقيع فى اليوم المحدد له يومي الأحد والاثنين 20، 21 يونيو الحالي.
- تقوم وزارة المالية بصرف مرتبات العاملين بالدولة فى الفترة من 25 وحتى 27 من كل شهر.
- خلال شهر يونيو الجاري تم تقديم مواعيد صرف مرتبات العاملين بالحكومة بسبب تقفيل السنة المالية.
- كل يوم مخصص له عدد من الوزارات والجهات التابعة لها، والمديريات والهيئات والجهات المستقلة
مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو لموظفي الحكومة
|اليوم والتاريخ
|الوزارات
|المديريات
|الهيئات والجهات المستقلة
|يوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو2021
|الصحة، التضامن الاجتماعي، التموين، النقل، الاتصالات، القوى العاملة، الإنتاج الحربي، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، قطاع العمال العام، شئون مجلس النواب، الداخلية، الأوقاف، الثقافة، الآثار، الإسكان، التجارة والصناعة، الطيران المدني، البيئة، السياحة، البترول.
|مرتبات مديريات الشئون الصحية، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة، والطرق والنقل، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق
|المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب.
|يوم الأربعاء 16 يونيو 2021
|التعليم العالي، التنمية المحلية، العدل، الكهرباء، والتخطيط، الاستثمار والتعاون الدولي.
|دواوين عموم المحافظات، ومديريات التنظيم والإدارة والجامعات بمختلف المحافظات
|القضاء والنيابة العامة، هيئة النيابة الإدارية، هيئة قضايا الدولة، مجلس الدولة، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للرقابة المالية، المحكمة الدستورية العليا، دار الإفتاء المصرية، اللجنة العليا للانتخابات، معهد الخدمات المالية، الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة”.
|يوم الخميس 17 يونيو 2021
|التربية والتعليم، الزراعة واستصلاح الأراضي، الموارد المائية والري، الخارجية، الشباب والرياضة، المالية.
|مديريات التربية والتعليم، والزراعة، والطب البيطري، والشباب والرياضة
|الأزهر الشريف، رئاسة مجلس الوزراء، رئاسة الجمهورية، باقي الجهات الإدارية
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