تقديم مواعيد صرف مرتبات شهر يونيو 2021 للعاملين بالحكومة

يوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو2021

الصحة، التضامن الاجتماعي، التموين، النقل، الاتصالات، القوى العاملة، الإنتاج الحربي، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، قطاع العمال العام، شئون مجلس النواب، الداخلية، الأوقاف، الثقافة، الآثار، الإسكان، التجارة والصناعة، الطيران المدني، البيئة، السياحة، البترول.

مرتبات مديريات الشئون الصحية، والتضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة، والطرق والنقل، والقوى العاملة، والإسكان والمرافق

المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، المجلس القومي لحقوق الإنسان، المجلس الأعلى للصحافة، الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، الأمانة العامة لمجلس الأمن القومي، الجهاز المركزي للمحاسبات، مجلس النواب.