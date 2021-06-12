رحاب عبد الغني لـ دوت الخليج: التنسيقية نجحت في كسب ثقة الشارع المصري

/635538/رحاب-عبد-الغني-لـ-تحيا-مصر-التنسيقية-نجحت-في-كسب-ثقة-الشارع-المصري

قالت النائبة رحاب عبد الغني، عضو مجلس النواب، أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين أصبح ضمن أبرز الكوادر السياسية في مصر خلال 3 سنوات من الجهد والعمل الدؤوب، لافتة إلى أن التنسيقية جنت ثمار هذا الجهد سريعا، واتسعت المساحة لتضم 25 حزباً من مختلف الأطياف والايدولوجيات السياسية، التي أثرت في الحياة السياسية فى مصر .

مرور 3 سنوات على تأسيس تنسيقية شباب الاحزاب

وأشارت النائبة رحاب عبد الغني، عضو مجلس النواب، فى تصريحات خاصة لموقع دوت الخليج ، إلى أن تنسيقية شباب الاحزاب، نجحت فى أن تكون نواة مثمرة بعد كسب ثقة الشارع المصري، لافتة إلى تمت ترجمة هذه الثقة على أرض الواقع بحصد 12 مقعداً بمجلس الشيوخ، و31 مقعداً بمجلس النواب، بحيث أصبح تمثيل حقيقى للشباب فى غرفتَى البرلمان، مشيرة إلى ارتفاع الثقة فى تنسيقية شباب الاحزاب، من خلال تواجد نوابها فى الشارع المصري، إضافة إلى دورهم فى مناقشة القوانين واستخدام الادوات الرقابية المختلفة فى خدمة المواطنين.

الدور التوعوي

ولفتت النائبة رحاب عبد الغني ، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الاحزاب، إلى أن 3 سنوات هي البداية فقط، و ،مازال لديهم رؤية وعمل كبير لتمكين الشباب للانخراط في العمل السياسي بشكل أكبر، إضافة إلى الدور التوعوي والتنموي والخدمى في المجتمع.