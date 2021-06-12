/635540/إيهاب-منصور-يدعم-معرض-ديارنا-للأثاث-والمفروشات-بشعار-شجع-صناعة-بلدك-شجع-أولاد-بلدك

زار النائب المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس مجلس النواب، ووكيل لجنة الاسكان ، معرض ديارنا للأثاث والمفروشات والسلع المعمرة بأرض المعارض بمدينة نصر، لدعم المعرض تحت شعار "شجع صناعة بلدك .. شجع أولاد بلدك"،بدعوة من لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، ورئيسها النائب عبد الهادي القصبي، بالتزامن مع زيارة وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، للمعرض.

معرض ديارنا للأثاث

وقال النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إنه رصد بنفسه خلال جولة بالمعرض، سعادة العارضين بعد استجابات كثيرة من جانب وزارة التضامن الاجتماعي، التي يقام المعرض تحت رعايتها، لمطالب كثيرة لهم، لاسيما وأنها منحتهم أماكن العرض مجانا، بدون إيجار، واكتفت بنسبة بسيطة من المبيعات، وهو ما أسعد العارضين، ويشجع صغار المنتجين ، مثل الاثاث و الأدوات المنزلية والاكسسوارات، وغيرها.

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وأشاد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب بالمعروضات، مشيرا إلى أن أسعارها جيدة وفي متناول الجميع، ووصلت إلى أنه يمكن فرش 4 حجرات بأثاث متوسط بمبلغ 20 ألف جنيه تقريبا، مؤكدا أن ذلك أمر جيد جدا في ظل ارتفاع الأسعار، والأرقام التي نراها الآن، وهو ما يمثل رغبة في مساعدة الشباب في البدايات، وهو أمر جيد ويستحق الإشارة إليه.

وأشار النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، إلى أنه لفت نظر وزيرة التضامن إلى أنه للأسف الدعاية الخاصة بهذا المعرض ضعيفة جدا، ولا تأتي بالمأمول،لافتا إلى أن أغلب العارضين أبدى سعادته بالمعرض ورغبته في أن يكرره، وكذلك كان رد فعل المواطنين الذين كانوا يتجولون في المعرض، حيث كان من ضمن التعليقات التي سمعناها منهم أنهم سعداء بالمعرض واسعاره جيدة ، ويرغبون في تكراره في أماكن أخرى، وأن يتم الاعلان عنه بصورة أقوى وأفضل، ليكونوا على علم به، ويجد المعرض رواجا أفضل، وبالتالي تساهم مثل هذه المعارض في الحد من ارتفاع الأسعار وانفلاتها.

ونشر النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، صور للجولة التي قام بها بصحبة وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب ونواب آخرين، حيث تظهر المنتجات المعروضة، وكتب شعار "شجع صناعة بلدك.. شجع أولاد بلدك".