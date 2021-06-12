/635542/يورو-2020-ويلز-تخطف-نقطة-ثمينة-من-أنياب-سويسرا-فيديو

انتهت مباراة منتخب ويلز أمام نظيره المنتخب السويسري، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الأولى من بطولة كأس الأمم الأوروبية «يورو 2020»، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

تقدم منتخب سويسرا بالهدف الأول عن طريق بريل إيمبولو في الدقيقة 49 من عمر المباراة، بعد ركنية نفذها شاكيري، ليسددها «إيمبولو» لتسكين شباك المنتخب الويلزي.

وأدرك منتخب ويلز هدف التعادل من خلال «مورو» في الدقيقة 74 من عمر اللقاء.

وألغت تقنية «الفار» هدفا لمنتخب سويسرا ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة، يتصدر منتخب إيطاليا ترتيب المجموعة الأولى بالبطولة برصيد 3 نقاط، فيما رفع كلا من المنتخب السويسري والويلزي رصيدهما إلى نقطة وحيدة، في المركز الثاني، في حين ويتذيل المجموعة المنتخب التركي بدون نقاط.

شهدت مباراة إيطاليا وتركيا في المباراة الإفتتاحية للنسخة الحالية من يورو 2020 في المواجهة التي جمعت الفريقين في تمام التاسعة من مساء الأمس ، وأنتهت بفوز المنتخب الإيطالي بثلاثية نظيفة، العديد من الأرقام والاحصائيات، ويرصد دوت الخليج أبرز الاحصائيات.

منتخب إيطاليا حافظ على نظافة شباكه في 9 مباريات متتالية وتعد تلك هي أطول سلسلة مباريات منذ أن فعلها في 10 مباريات متتالية بين نوفمبر 1989 ويونيو 199.

ولعب المنتخب التركي 7 مباريات في افتتاح كل من البطولات الكبرى (كأس العالم و اليورو) ، وتلقى الخسارة فيها جميعا ، الفريق سدد ثلاث كرات فقط ضد إيطاليا جاءت جميعها خارج الثلاث خشبات، الاتزوري تحت قيادة روبرتو مانشيني سددوا 24 كرة منها ٨ بين القائمين والعارضة فقط.

وسجل منتخب إيطاليا 3 أهداف في مباراة واحدة باليورو للمرة الأولى بعدما فشل في ذلك خلال ٣٨ مباراة بالبطولة ويعد جانلويجي دوناروما حارس ميلان هو أول حارس مرمى دون بوفون يحافظ على شباكه نظيفة لإيطاليا في بطولة كبرى منذ فرانشيسكو تولدو في يورو 2000.

أهداف إيطاليا في المباراة

جاء الهدف الأول في البطولة والأول في المباراة، بنيران صديقة في شباك المنتخب التركي، من خلال مرور دومينيكو بيراردي بشكل رائع داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ثم أرسل كرة عرضية قوية ارتطمت بالمدافع التركي ديميرال وسكنت الشباك.

سجل تشيرو إيموبيلي الهدف الثاني في اللقاء في الدقيقة الـ 66 من عمر المباراة من خلال تسديدة من ليوناردو سبينازولا أبعدها الحارس فوصلت إلى تشيرو إيموبيلي على حدود منطقة الـ 6 ياردات فسدد كرة سكنت يسار المرمى.

وجاء الهدف الثالث في المباراة من خلال لورينزو إنسيني في الدقيقة التاسعة والسبعون من عمر المباراة، عن طريق تسديدة رائعة من لورينزو إنسيني من يسار منطقة الجزاء سكنت أقصى يسار المرمى.

تشكيل إيطاليا أمام تركيا

حراسة المرمى: جانلويجي دوناروما

الدفاع: أليساندرو فلورينزي – ليوناردو بونوتشي – جورجيو كيلليني – ليوناردو سبيناتزولا

الوسط: نيكولو باريلا – جورجينيو – مانويل لوكاتيلي

الهجوم: دومينيكو بيراردي – تشيرو إيموبيلي – لورينزو إنسيني

تشكيل تركيا أمام إيطاليا

حراسة المرمى: أورجان شاكير

خط الدفاع: زكي شيلك - مريي ديميرال – شالار سونجيو – أوموت ميراس

خط الوسط: أوزان توفان – أوكاي يوكوسلو –– هاكان تشالهان أوجلو

خط الهجوم: يوسف يازيتشي - كينان كيرمان - بوراك يلماز