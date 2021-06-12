/635541/اللجنة-الوطنية-لصرف-تعويضات-متضرري-النوبة-تعلن-أسماء-المستحقين

صرف التعويضات لمتضرري النوبة

وتقدم للجان الفرعية المخصصة لتلقي طلبات تحديد الرغبة بمحافظة أسوان خلال المرحلة الثانية التي جرى الإعلان عنها في الفترة من 17/1/2021 وحتى 30/4/2021 عدد (811) مستحقًا للتعويض؛ منهم عدد (195) طلبوا تملك الأراضي المقامة عليها مساكنهم، وعدد (1) طلب تقرير حق انتفاع بها لكونها من أراضي طرح النهر، وعدد (11) طلبوا تعويضهم عينًا بتملك وحدات سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي بمختلف محافظات الجمهورية، وعدد (230) طلبوا تعويضهم نقدًا بواقع مائتيْن وخمسة وعشرين ألف جنيه لكل مستحق بدلًا من الوحدات السكنية، وعدد (1) طلب الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية في مجال الإسكان، وعدد (223) طلبوا تعويضهم عينًا بتملك مساحات من الأراضي القابلة للزراعة بمنطقتيْ وادي الأمل وخور قندي مماثلة لمساحات الأراضي التي فقدوها مع جبر كسر الفدان إلى فدان لمن كان يملك دون الفدان، وعدد (150) طلبوا تعويضهم نقدًا بواقع خمسة وعشرين ألف جنيه عن كل فدان بدلًا من الأراضي القابلة للزراعة.

دوت الخليج يرصد تفاصيل صرف تعويضات متضرري النوبة

وعكفت اللجنة منذ غلق باب تلقي طلبات تحديد الرغبة على دراسة الطلبات التي تقدم بها المستحقون للتعويض أو ورثتهم، وحرصت على تلبية الرغبة الأولى لهم جميعًا، كما قررت اللجنة فتح باب تلقي التظلمات بشأن ما أسفر عنه عملها خلال المرحلة الثانية عبر المقار المخصصة لذلك بمحافظة أسوان، وذلك بدءً من يوم غد الأحد الموافق 13 يونيو 2021، وحتى يوم السبت الموافق 19 يونيو 2021، على أن تتم دراسة التظلمات والبت فيها يوم تقديمها.

كما استكمل عدد (1045) مستحقًا للتعويض مستنداتهم خلال الفترة الماضية، من بين من سبق أن أبدوا رغباتهم خلال المرحلة الأولى من مراحل تلقي طلبات تحديد الرغبة، وجرى تعليق صرف التعويض لهم لحين استيفاء مستنداتهم؛ منهم عدد (255) طلبوا تملك الأراضي المقامة عليها مساكنهم، وعدد (44) طلبوا تعويضهم عينًا بتملك وحدات سكنية، وعدد (407) طلبوا تعويضهم نقدًا بواقع مائتيْن وخمسة وعشرين ألف جنيه بدلًا من الوحدات السكنية، وعدد (260) طلبوا تعويضهم عينًا بتملك أراضي قابلة للزراعة بمنطقتيْ وادي الأمل وخور قندي، وعدد (78) طلبوا تعويضهم نقدًا بواقع خمسة وعشرين ألف جنيه عن كل فدان بدلًا من أراضيهم التي فقدوها، وعدد (1) طلب الاستفادة من خطة الدولة المستقبلية في التنمية في مجال الزراعة.

ومن المقرر أن تتخذ اللجنة الإجراءات القانونية اللازمة لصرف التعويضات النقدية وتسليم سندات التعويضات العينية لعدد (1856) مستحقًا للتعويض بالمجان، ممن استوفى مستنداته من المتقدمين بطلبات تحديد الرغبة خلال المرحلتيْن الأولى والثانية، وستتم دعوة المستحقين للتعويض المستوفين لمستنداتهم لديوان عام محافظة أسوان لتسليمهم سندات التعويض العيني وصرف التعويضات النقدية المخصصة لهم، وسيتم تخصيص التعويضات للمستحقين للتعويض غير المستوفين لمستنداتهم وفقًا لرغباتهم، على أن يتم صرفها وتسليم سندها لهم فور استيفاء مستنداتهم.