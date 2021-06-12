/635543/يورو-2020-التشكيل-الرسمي-لمنتخب-الدنمارك-وفنلندا

كشف المدير الفني لمنتخب الدنمارك عن تشكيل المنتخب الوطني، في مباراة اليوم أمام منتخب فنلندا، ومن الجانب الآخر أعلن المدير الفني للمنتخب الفلندي عن التشكيل الرسمي للفريق، أمام الدنمارك في اللقاء الأول من المجموعة الثانية من بطولة أمم أوروبا 2020.

ويلعب المنتخبان في المجموعة الثانية التي تضم روسيا وبلجيكا اللذين يتواجهان مساء السبت، ومن الجدير بالذكر أن منتخب فنلندا يشارك لأول مرة في البطولة، بالرغم من النسخة الحالية من البطلة هي السادسة عشر، وتوجت الدنمارك بلقب اليورو في 1992.

وجاء تشكيل الدنمارك في المباراة:

حارس المرمى: شمايكل

الدفاع: مايلي - كريستنسن - كاير - فاس

وسط الملعب: ديلاني - هويبرج - إريكسن

الهجوم: برايثوايت - ويند - بولسن

وجاء تشكيل منتخب فنلندا في المباراة:

حارس المرمى: هراديكي

الدفاع: أورونين - أوشاجنيسي - أراجوري - رايتالا

وسط الملعب: تويفيو - سبارف - كامارا - لود

الهجوم: بوكي - بوهجانبالو

وتوجت الدنمارك بلقب اليورو في 1992.

نتيجة مباراة إيطاليا وتركيا

شهدت مباراة إيطاليا وتركيا في المباراة الإفتتاحية للنسخة الحالية من يورو 2020 في المواجهة التي جمعت الفريقين في تمام التاسعة من مساء الأمس ، وأنتهت بفوز المنتخب الإيطالي بثلاثية نظيفة، العديد من الأرقام والاحصائيات، ويرصد دوت الخليج أبرز الاحصائيات.

منتخب إيطاليا حافظ على نظافة شباكه في 9 مباريات متتالية وتعد تلك هي أطول سلسلة مباريات منذ أن فعلها في 10 مباريات متتالية بين نوفمبر 1989 ويونيو 199.

ولعب المنتخب التركي 7 مباريات في افتتاح كل من البطولات الكبرى (كأس العالم و اليورو) ، وتلقى الخسارة فيها جميعا ، الفريق سدد ثلاث كرات فقط ضد إيطاليا جاءت جميعها خارج الثلاث خشبات، الاتزوري تحت قيادة روبرتو مانشيني سددوا 24 كرة منها ٨ بين القائمين والعارضة فقط.

وسجل منتخب إيطاليا 3 أهداف في مباراة واحدة باليورو للمرة الأولى بعدما فشل في ذلك خلال ٣٨ مباراة بالبطولة ويعد جانلويجي دوناروما حارس ميلان هو أول حارس مرمى دون بوفون يحافظ على شباكه نظيفة لإيطاليا في بطولة كبرى منذ فرانشيسكو تولدو في يورو 2000.

أهداف إيطاليا في المباراة

جاء الهدف الأول في البطولة والأول في المباراة، بنيران صديقة في شباك المنتخب التركي، من خلال مرور دومينيكو بيراردي بشكل رائع داخل منطقة الجزاء جهة اليمين ثم أرسل كرة عرضية قوية ارتطمت بالمدافع التركي ديميرال وسكنت الشباك.

سجل تشيرو إيموبيلي الهدف الثاني في اللقاء في الدقيقة الـ 66 من عمر المباراة من خلال تسديدة من ليوناردو سبينازولا أبعدها الحارس فوصلت إلى تشيرو إيموبيلي على حدود منطقة الـ 6 ياردات فسدد كرة سكنت يسار المرمى.

وجاء الهدف الثالث في المباراة من خلال لورينزو إنسيني في الدقيقة التاسعة والسبعون من عمر المباراة، عن طريق تسديدة رائعة من لورينزو إنسيني من يسار منطقة الجزاء سكنت أقصى يسار المرمى.