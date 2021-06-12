«خالفوا قرار الحكومة».. ضبط 13324 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية

/635544/خالفوا-قرار-الحكومة-ضبط-13324-شخصا-لعدم-ارتدائهم-الكمامات-الواقية

انتهت جهود أجهزة وزارة الداخلية، بقيادة اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، إلى ضبط 13324 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وتمّ التصالح وسداد الغرامة المقررة لـ13235 شخصًا المقدرة بـ661,750 جنيه، وتحرير محاضر لـ89 شخصًا لم يسددوا الغرامة.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن بما قددمته الداخلية بشأن ضبط 13324 شخصًا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وإليكم التفاصيل:-

تحرير 1103 مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بالاجراءات الاحترازية

كما تمّ تحرير 1103 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بالإجراءات الاحترازية، بمخالفة قرار الغلق، وضبط 246 قضية في مجال منع تداول "الشيشة" بإجمالي مضبوطات 1839 "شيشة".

وفي وقت سابق شنت الإدارة العامة للمرور، حملات أمنية بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.

جهود الحملة

ونتج عن جهود الحملة، عن ضبط 1705 مخالفات تجاوز السرعة المقررة، و 190 مخالفة السير بدون تراخيص " قيادة وتسيير "، 11 دراجة نارية مخالفة، 13 مخالفة موقف عشوائى، 43 مخالفة شروط الترخيص وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

وانتشرت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالميادين والشوارع ، مع تعزيزات الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.