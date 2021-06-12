«مات في المترو».. دفن جثة عجوزة  فى المرج

قررت نيابة المعادي الجزئية، اليوم السبت 12 يونيو 2021، التصريح بدفن جثة عجوز توفى خلال استقلاله مترو الأنفاق تجاه المرج الخط الأول، واستدعاء أهله لتسلم جثمانه بعد التوصل إليهم وتحديد هويته.

دوت الخليج، يرصد فى التقرير التالى ما جاء بشأن إحالة المتهمين بقتل صاحب مطعم «الفقير» إلى محكمة الجنايات، وإليكم التفاصيل:-

كان قد توفى راكب خلال وجوده لاستقلال قطار مترو الأنفاق الخط الأول تجاه المرج- حلوان ، بسبب إصابته بأزمة قلبية.

تفاصيل القضية

وتبلغ لرئيس مباحث قسم شرطة مترو الأنفاق، من الخدمات الأمنية المعينة في محطة حلوان إلى مترو الأنفاق، بتفاصيل الواقعة واتضح أن المتوفي يدعى محمد سيد شعبان، مواليد 1953، ومقيم بدائرة قسم شرطة المعادى موظف بالمعاش.

و على الفور تم نقله إلى المستشفى وبتوقيع الكشف الطبي عليه،أتضح وفاته نتيجة أزمة قلبية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة التي أمرت بتشريح الجثة، وإعداد تقرير بشأن ظروف الواقعة وملابساتها، سماع أقوال شهود العيان في الواقعة.

قتل صاحب محل «الفقير»

وفى وقت سابق تلقى قسم ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة، بلاغًا بوجود إطلاق أعيرة نارية بمزرعة أشجار موالح بطريق الواحات بدائرة القسم، ووفاة مالكها صاحب الـ 70 سنة، مالك مطعم على إثر إصابته بطلق ناري.

تحريات البحث الجنائي كشفت قيام ثلاثة عاطلين بقتل صاحب محل «الفقير»، وكشفت تحريات فريق البحث الجنائي الأولية، تحت إشراف اللواء علاء سليم، مدير قطاع الأمن العام، وبمشاركة ضباط الادارة العامة لمباحث الجيزة عن قيام ثلاثة عاطلين أشقاء متعاقدين على حراسة أحد المواقع «تحت الإنشاء» بذات المنطقة بالتواصل مع المجني عليه؛ لإجباره على الاتفاق معهم لحراسة أراضه.

وأوضحت التحقيقات أن أحد الأشقاء الثلاثة حيث توجه أحدهم لمزرعة المجني عليه وبرفقته 4 عاطلين آخرين مستقلين سيارة جيب بدون لوحات وطلبوا منه حراسة مزرعته مقابل مبلغ مالي إلا أنه رفض وحدثت بينهم مشادة كلامية تطورت لمشاجرة قام على إثرها المجني عليه بإشهار طبنجة "مُرخصة" وأطلق منها عيارين ناريين فـي الهواء فأطلق أحدهم تجاهه عيار ناري من سلاح كان بحوزته أحدثت إصابته التي أودت بحياته واستولوا على الطبنجة الخاصة به ولاذوا بالهرب.