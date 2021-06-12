صور.. قوات الدفاع الشعبى تنظم مشروعا تدريبيا لإدارة الأزمات بمطروح

جدة - نرمين السيد - نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبى والعسكرى مشروع تدريبى لإدارة الأزمات والكوارث بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية بمحافظة مطروح، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم أجهزة الدولة المختلفة والمجتمع المدنى.





وتم خلال المشروع فرض عدد من السيناريوهات المختلفة لمجابهة "المواقف الطارئة – الأزمات – الكوارث"، بما يتناسب مع التحديات المحتملة فى ظل الظروف الراهنة، وذلك بحضور عدد من طلاب جامعة مطروح.

وتخلل التدريب عرضاً عسكرياً لطلبة المدارس الثانوية العسكرية "عام – فنى" بالمحافظة، عكس مستوى التدريب والتأهيل والإنضباط لديهم، كما تم المرور على اصطفاف المعدات والمركبات الخاصة بالمحافظة للتأكد من صلاحيتها الفنية ومدى جاهزيتها.

كما تضمن التدريب إنشاء معسكر إيواء عاجل ومستشفى عزل ميدانى، وتنفيذ بيان عملى لنجدة هدف حيوى داخل المحافظة بواسطة عناصر الحراسات المشددة.

وفى نهاية المشروع تم تكريم عدد من أسر الشهداء الذين ضحوا بدمائهم وأرواحهم الطاهرة فى سبيل رفعة الوطن.