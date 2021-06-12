/635547/تعليمات-خاصة-من-أسامة-نبية-لناشئي-الزمالك-وكارتيرون-يمد-فترة-التأهيل

حرص أسامة نبيه المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، على عقد جلسة سريعة مع مجموعة الناشئين، المنضمين لتدريبات الفريق الأول، وذلك قبل انطلاق المران مساء اليوم السبت بملعب النادي، ومن الجانب الآخر أشرف الفرنسي باتريس كارتيرون على الفقرة التأهلية للفريق الأول.

ومنح نبيه مجموعة الناشئين جرعة تحفيزية ومعنوية، حيث طالبهم ببذل أقصى جهد لديهم في التدريبات، وكذلك وجه لهم بعض التعليمات الفنيه لتنفيذها بالتدريبات.

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، فقرة تأهيلية واستشفاء داخل صالة أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمقر النادي، وذلك قبل استئناف التدريبات الجماعية مساء اليوم السبت، بعد الراحة التي حصل عليها اللاعبون أمس الجمعة.

موعد مباراة الزمالك وأسوان

وامتدت الفقرة التأهيلية للاعبين لنصف ساعة ، تحت إشراف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك وجهازه المعاون ، من أجل عمل استشفاء وتأهيل للعضلات، بجانب الإطالات.

ويستعد الزمالك لمواجهة فريق أسوان والمقررة إقامتها يوم الخميس المقبل في إطار الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، ويشهد على اللقاء ملعب القاهرة الدولي.

موقف الزمالك في الدوري

ويحتل الزمالك قمة الدوري الممتاز برصيد 55 نقطة من أصل 25 مباراة، في هذا الموسم، حقق من خلالها 16 انتصار، ووقع في فخ التعادل في 7 مباريات، وفشل في تحقيق الفوز في مبارتين، إستاع في هذا الموسم حتي الآن أن يسجل 44 هدفي في حين تلقت شباكة 18 هدف.

على جانب آخر كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن صعوبة إقامة فترة إعداد للفريق خلال الفترة التي لن يخوض فيها الفريق مباريات (32 يوما) ابتداء من 5 يوليو وحتى السابع من أغسطس المقبلين، ويستعرض دوت الخليج اهم تعليقات كارتيرون.

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وقال المدير الفني في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي الزمالك:” فترة التوقف المقبلة ستشهد التجهيز لباقي مباريات الموسم الحالي، لأن الفريق يخوض مباريات منذ عام تقريبا بلا توقف، وسنسعى للحفاظ على مستوى اللاعبين في فترة التوقف”.