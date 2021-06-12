«كارثة» تضرب منتخب فنزويلا قبل مواجهة البرازيل بـ«كوبا أمريكا»

/635551/كارثة-تضرب-منتخب-فنزويلا-قبل-مواجهة-البرازيل-بـكوبا-أمريكا

أبلغ منتخب فنزويلا عن وجود 12 حالة مصابة بفيروس كورونا بين اللاعبين والجهاز الفني قبل يوم من خوض المباراة الافتتاحية أمام المنتخب البرازيلي في افتتاح بطولة كوبا أمريكا.

ووفقا لبيان صادر اليوم السبت في من قبل وزارة الصحة في برازيليا، التي من المقرر أن تستضيف المباراة الافتتاحية، فإن لاعبين وأعضاء من الجهاز الفني أصيبوا بالفريق ولكن بدون أي أعراض ويعزلون أنفسهم حاليا.

وذكرت الوزارة أيضا أن اتحاد كونميبول تم إبلاغه بالموقف. وذكرت فنزويلا أمس الجمعة أن قائد الفريق توماس رينكون، لم يسافر للبرازيل لأنه يعاني من أعراض إنفلونزا.

في نفس اليوم، قرر اتحاد كونميبول تغيير قواعد كوبا أمريكا وألغت الحد الأقصى للتبديلات وهو خمسة حاليا في القائمة النهائية للفريق بسبب الجائحة، ويستعرض دوت الخليج سبب سحب البطولة منتخب كولمبيا والأرجنتين.

وتم منح البرازيل استضافة كوبا أمريكا بعدما استبعدت كولومبيا بسبب الاضطرابات السياسية، واستبعدت الأرجنتين أيضا بسبب ارتفاع معدل الإصابة بفيروس كورونا.

تنظيم البطولة في البرازيل واجه انتقادات كبيرة من السكان. وسجلت البرازيل، أمس الجمعة، 2215 حالة وفاة بسبب فيروس كورونا مع وجود 484 ألف حالة وفاة منذ بدء انتشار الجائحة.

سبب سحب البطولة من كولمبيا والأرجنتين

أعلن اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم “الكونميبول” أن الأرجنتين لن تستضيف كأس كوبا أمريكا، لتحوم شكوك حول مستقبل البطولة قبل 13 يوما من الموعد المحدد لانطلاقتها.

فيما كان من المقرر إقامة البطولة بمشاركة منخبات أمريكا الجنوبية في الأرجنتين وكولومبيا من 13 يونيو وحتى 10 يوليو لكن تقرر استبعاد كولومبيا في 20 مايو والآن حدث الأمر ذاته للأرجنتين بسبب ما وصفه الكونميبول بسبب الكورونا.

وقال اتحاد أمريكا الجنوبية في بيان مقتضب "يدرس الكونميبول العروض من الدول الأخرى التي أبدت اهتمامها باستضافة البطولة القارية. سنعلن المزيد من التفاصيل قريبا". وكانت النسخة المقبلة ستشهد لأول مرة مشاركة دولتين في تنظيم مشترك للمسابقة قبل استبعاد كولومبيا بعد فترة من الاحتجاجات المحلية المطالبة بإجراء تغييرات اجتماعية واقتصادية في البلاد.

وقرر الكونميبول لاحقا نقل 15 مباراة كان من المفترض إقامتها في كولومبيا إلى الأرجنتين، التي ستستضيف 13 مباراة، أو إلى مكان آخر، قبل أن يقول جونزالو بيلوسو الأمين العام للاتحاد إن هناك مباحثات مع مسؤولين في تشيلي لإقامة بعض المباريات هناك.