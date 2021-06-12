الإعلامي أحمد الشاعر رئيسا لنادي روتاري كايرو ويست

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دوت الخليج يرصد تولي أحمد الشاعر رئاسة نادي روتاري كايرو ويست

وتم تشكيل مجلس الإدارة الجديد للنادي ليكون أحمد الشاعر رئيسا، ونورا سماحة (مؤسس النادي) سكرتيرا فخيرا، كما عين كل من عمرو محسن رئيس السابق، ونهي عبد العزيز نائبا لرئيس النادي، وتولت رئاسة لجنة المشروعات جيهان كامل، و أمانة الصندوق بيريهان خورشيد، ولجنة العضوية دينا القاضي كما تم اختيار معتز لطفي رئيس لجنة TRF بالنادي وياسمين نصر لجنة تنمية الموارد، كما يضم عضوية النادي سارة حجازي، نهي الهواري، سارة مهدي، هدير ابو القاسم، دينا شرف، اسلام الغازولي رئيس السابق للنادي، عمرو عبد الفتاح و مصطفي رفيق.

وقد أقر بالموافقة في اجتماع النادي عددا من المشروعات التنموية والمشاركات الإجتماعية التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة، وذلك استمرارا للدور الخدمي الذي يقوم به الروتاري في مصر على مدى ما يزيد عن التسعون عاما.

الجدير بالذكر أن نادي روتاري كايرو ويست، يقوم بالعديد من الحملات الخدمية والإنسانية للوقوف مع المواطن الأكثر احتياجاً وتلبية كافة احتياجاته، من حيث توزيع شنط مدرسية علي الطلبة بمناسبة العام الدراسي الجديد، وأيضا توزيع بطاطين علي الاسر الأكثر احتياجاً والاولي بالرعاية، بالإضافة يقوم النادي بالمشاركة، مع عدد من جمعيات ومنظمات المجتمع المدني، والتي تستهدف المناطق الأكثر احتياجا في إطار خطة النادي للسنة الروتارية 2020/2021.

ويعتزم الإعلامي أحمد الشاعر رئيس نادي روتاري كايرو ويست، زيادة مشروعات المشاركة المجتمعية، خلال الفترة المقبلة، مع التركيز على أهمية تنوعها واستهداف مناطق متعددة بالمشاركة مع عدد من الأندية حتى يتسن خدمة أكبر عدد ممكن من الفئات الأولى بالرعاية.

ويعلن "الشاعر"، عن إطلاق مبادرة جديدة تحت عنوان "الأديب" لذوي القدرات الخاصة "أصحاب الإعاقة" وتهدف البحث عن "طه حسين" جديد وذلك على مستوي الجمهورية، وقياس تأثير ذلك على المجتمع المتفاعل مع فئات الاعاقة المستفادة من المبادرة لتحقق من مدى فاعلية المبادرة في ظل التحديات المعاصرة.