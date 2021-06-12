/635553/فقرة-تأهلية-لرباعي-الزمالك-وتدريبات-قوية-لحراس-المرمى

أدى محمود عبد الرازق شيكابالا وحازم إمام لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تدريبات تأهيلية على هامش المران المقام مساء اليوم السبت بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر النادي، ومن جانب أخر خاض ثلاثي حراس القلعة البيضاء تدريبات تأهلية وقوية علي هامش مران اليوم السبت.

جاء ذلك ضمن البرنامج الموضوع لشيكابالا وحازم من قبل الجهاز الفني للفريق، تمهيدا للعودة للتدريبات، في ظل الإصابة التي يعاني منها الثنائي، حيث يعاني شيكابالا من إصابة في العضلة الضامة، بينما حازم بالعضلة الأمامية.

كما خاض أيمن حفني، وحسين فيصل لاعبا الفريق تدريبات بالجري الخفيف حول الملعب.. حيث يخوض حفني برنامجا تجهيزيا موضوعا له من قبل الجهاز الفني للفريق، بينما يعاني فيصل من آلام في العضلة الضامة.

تدريبات قوية ومكثفة لحراس المرمي

وخاض حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، محمود جنش ومحمد أبو جبل ومحمد عواد ومحمد قنديل، تدريبات قوية على هامش المران مساء اليوم السبت بملعب النادي، وذلك تحت إشراف أوليفيرا مدرب الحراس.

وبدأت تدريبات حراس الزمالك بأداء فقرة تأهيلية قوية، أعقبتها فقرة فنية، تم تنفيذ بعض الأمور الفنية خلالها، منها سرعة رد الفعل في التعامل مع الكرات القريبة من المرمى بجانب التسديدات البعيدة المدى.

ويستعد الزمالك لمواجهة أسوان والمقررة إقامتها يوم الخميس المقبل في إطار الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز، على استاد القاهرة الدولي.

موقف الزمالك في الدوري

ويحتل الزمالك قمة الدوري الممتاز برصيد 55 نقطة من أصل 25 مباراة، في هذا الموسم، حقق من خلالها 16 انتصار، ووقع في فخ التعادل في 7 مباريات، وفشل في تحقيق الفوز في مبارتين، إستاع في هذا الموسم حتي الآن أن يسجل 44 هدفي في حين تلقت شباكة 18 هدف.

على جانب آخر كشف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن صعوبة إقامة فترة إعداد للفريق خلال الفترة التي لن يخوض فيها الفريق مباريات (32 يوما) ابتداء من 5 يوليو وحتى السابع من أغسطس المقبلين، ويستعرض دوت الخليج اهم تعليقات كارتيرون.

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وقال المدير الفني في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي الزمالك:” فترة التوقف المقبلة ستشهد التجهيز لباقي مباريات الموسم الحالي، لأن الفريق يخوض مباريات منذ عام تقريبا بلا توقف، وسنسعى للحفاظ على مستوى اللاعبين في فترة التوقف”.