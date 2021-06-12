/635554/السوشيال-يكشفهم-ضبط-المتحرشين-بالأطفال-داخل-قطارات-السكة-الحديد

فضح السوشيال ميديا عدد من المتحرشين بالأطفال من خلال رصد أفعالهم المشينة عبر كاميرات المراقبة أو الهواتف المحمولة، وكانت تلك الوقائع ، تصوير شخص من رجال قطار الجيزة- أسوان لشخص أخر يماس أفعال فاضحه مع طفل داخل القطار مستغلا نوم الركاب ، حتى اكتشف المتحرش تصوير الشاب له فتشاجر معه، ونجحت الأجهزة الأمنية في تحديد صاحب الفيديو وخلال ساعات سيجري تقديمه لجهات التحقيق،كما شهدت الأونة الأخيرة عدة وقائع تحرش بأطفال وسيدات داخل وسائل النقل العام، وتمكنت الأجهزة الأمنية في التصدي لها.

ويرصد دوت الخليج واقعة تحرش القطار في التقرير التالي

وفحصت الأجهزة الأمنية المختصة مقطع فيديو لواقعة ارتكاب مواطن فعلًا فاضحًا مع طفل من الباعة الجائلين، داخل القطار رقم 1008 المتجه من الجيزة إلى أسوان بعد تداول مستخدمي التواصل الإجتماعي "فيسبوك" مقطع فيديو يظهر من خلاله المتهم وهو يجلس على مقعد داخل القطار وبجانبه طفل من الباعة الجائلين، وارتكب المتهم مع الطفل فعلًا فاضحًا.

ونشر راكب مقطع الفيديو عبر التواصل الإجتماعي “فيسبوك” لشخص يقوم خلاله بعمل فاضح لطفل قاصر خلال وجوده داخل قطار رقم 1008 المتجه إلى أسوان.

وقال المواطن إنه خلال تصوير الفيديو كان غير متأكد من الأفعال التي يقوم بها الشخص، لذلك تظاهر بنومه أمام الرجل كي يستطيع تصوير الفيديو، لأن معظم الركاب كانوا نائمين وقام بضبط الهاتف المحمول تجاه مرتكب الواقعة..

أضاف ناشر الفيديو عبر التواصل الإجتماعي"فيسبوك"، أنه عندما قام بمراجعة الفيديو، عرف منه أن الطفل المستدرج من الأولاد المتسولين في القطار، ووقعت مشادة كلامية وتطورت إلى تشابك بالأيدي بينه وبين المتحرش تحت نظر ركاب عربة القطار، مما جعله ينزل في محطة تابعة إلى محافظة أسيوط.

طفلة الطالبية

وفي سياق أخر في وقت سابق، أحالت نيابة بولاق الدكرور بالجيزة، برئاسة المستشار محمود هاشم "ترزي حريمي"، متهم بالتحرش بطفلة في منطقة فيصل، بعد تتبعها داخل منزل ورصدته كاميرات المراقبة خلال دخوله برفقتها إلى المنزل الي محكمة الجنايات.

تضمن ملف التحقيقات التي باشره، وكيل أول نيابة بولاق الدكرور عمرو المهيري، أقوال الطفلة الضحية التي سردت تفاصيل الواقعة وأقوال والدها الذي شهد بأن طفلتها أسرعت إليه مستغيثة من المتهم الذي حاول هتك عرضها بالإضافة إلى أقوال المتهم الذي أنكر محاولته التحرش بالطفلة مشيرا إلى قيامه بتوصيلها لمنزلها لحمايتها من الكلاب الضالة بالشارع.

وتضمنت التحقيقات مقطع فيديو رصدته كاميرا مراقبة بمدخل المنزل حال صعود المتهم رفقة الطفلة على السلم وبمواجهة المتهم به اعترف بظهوره في مقطع الفيديو نافيا تحرشه بالطفلة وهتك عرضها فيما أجرت النيابة مواجهة بين المتهم والطفلة التي تعرفت عليه بأنه من حاول التحرش بها.

وأعدت النيابة مذكرة بإحالة المتهم إلى المحاكمة الجنائية ورفعتها إلى النيابة الكلية بإشراف المستشار يحيى الزارع المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة الكلية للتصرف فيها.

كما نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بقيادة اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، في إلقاء القبض على المتهم بالتحرش بطفلة داخل منزل في منطقة فيصل، واتضح أنه يعمل "ترزي حريمي" وجاء إلى المنطقة منذ فترة قريبة، واستغل أن الطفلة بمفردها منزلها، فأقنعها بالصعود معها وشرع في محايلتها لهتك عرضها والتعدي عليها، وعندما رفضت تحرش بها عنوة ولامس أماكن العفة من جسدها.

وأشارت التحقيقات الأولية للنيابة ، إلى أن الطفلة الضحية خلال تواجدها بالشارع لشراء بعض متطلبات المنزل تتبعها المتهم الى المنزل سكنها وصعد وراءها وقام بحضنها من ظهرها ثم قام بحضنها من وجهها فقاومته وهربت منه إلى شقتها وأخبرت والدها ففر المتهم هاربا.

وكشفت التحقيقات أيضًا، أن والد الطفلة خرج من شقته وبحث عن المتهم فلم يجده فقام باسترجاع تسجيل كاميرات المراقبة التي رصدت دخول المتهم مع الطفلة للمنزل فتعرف على وجهه وعاد للبحث عنه مرة أخرى بالمنطقة وعندما لم يتمكن من العثور عليه قام بنشر مقطع الفيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ثم توجه إلى قسم شرطة بولاق الدكرور وأبلغ بالواقعة.

نجحت الأجهزة الأمنية بالجيزة في خلال فحص كاميرات المراقبة من تحديد هوية المتهم، واتضح أنه ترزي حريمي يبلغ من العمر 46 سنة وتتبع الطفلة بهدف التحرش بها وهتك عرضها ونجحت في ضبطه.

متحرش المعادي

وفي حكم رادع حكمت محكمة جنايات القاهرة، في وقت سابق على المتهم محمد جودت، بطل القضية المعروفة بـ"التحرش بطفلة المعادي"، بالسجن المُشدد 10 سنوات لما أسند إليه من اتهامات.

القضية ترجع تفاصيلها إلى انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك"، يظهر فيه المتهم محمد جودت وهو يستدرج فتاة داخل إحدى البنايات في منطقة الحرية بالمعادي، وقد قام بالتحرش بها، قبل أن تخرج إليه إحدى العاملات في معمل تحاليل بالمنزل، والذي رصدت الجريمة من خلال كاميراالمراقبة الخاصة بالمنزل، ليتم ضبط المتهم خلال ساعات من انتشار الفيديو، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة التي باشرت التحقيقات، وأحالته إلى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس.