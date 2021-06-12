وزيرة الهجرة تتواصل مع شاب مصرى صاحب قصة نجاح ومروءة فى بلغاريا

جدة - نرمين السيد - أجرت وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد، اتصالاً هاتفيًا بالشاب المصرى "نور التميمى" المقيم بمدينة بلوفديف فى بلغاريا صاحب قصة نجاح ومروءة هناك، وذلك انطلاقا من دور وزارة الهجرة فى الاهتمام بالمصريين بالخارج ورعايتهم والاحتفاء بعطائهم.





وذكر بيان لوزارة الهجرة اليوم السبت أن السفيرة نبيلة مكرم أعربت خلال الاتصال عن فخرها بـ"نور التميمى" وبمروءته، وقالت له: "أنت تقدم نموذجًا مضيئًا فى الخارج عن صورة المصريين الحقيقية ومواقفهم الإيجابية وعاداتهم الأصيلة"، مؤكدة أنه يضرب مثالا فى المثابرة والكفاح يحتذى به لدى أقرانه من الشباب المصريين.

من جانبه، قال التميمى : "إن مروءتى وشهامتى نابعة من أصلى المصرى، ولنا فى الرئيس عبدالفتاح السيسى قدوة خاصة فيما فعله مع أشقائنا الفلسطينيين فى غزة مؤخرًا"، مشددًا على أن كل مصرى بالخارج عليه أن يبذل قصارى جهده فى تحسين صورة وطنه حول العالم.

و"نور التميمي" شاب مصرى سافر إلى بلغاريا منذ سنوات لدراسة تاريخ الموسيقى العالمية ثم استقر هناك فى مدينة بلوفديف، وصار التميمى حديثها بعد أن تصدى لمالك مطعم هناك قام بالاعتداء على بائع بلغارى بسيط يدعى "ميتكو"، ومنذ ذلك الحين وأصبح التميمى حديث وسائل الإعلام البلغارية ومحط أنظارها.