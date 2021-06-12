صحة الشرقية: علاج 1.482 مواطنا بالمجان وصرف العلاج لهم

جدة - نرمين السيد - صرح وكيل وزارة الصحة بالشرقية الدكتور هشام مسعود، اليوم السبت، بأن مديرية الصحة نظمت قافلة طبية بقرية الحصوة التابعة لمركز أبوكبير لعلاج محدودى الدخل فى إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث تم خلالها توقيع الكشف الطبى على 1.482 مريضًا من أهالى القرية وصرف العلاج اللازم لهم وتحويل 11 حالة إلى المستشفيات لإجراء العمليات الجراحية لهم.





وأشار مسعود، فى بيان، إلى أن القافلة الطبية تضم نخبة متميزة من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين من كلية الطب جامعة الزقازيق ومستشفيات الصحة المركزية والعامة فى تخصصات الجراحة العامة والباطنة والعظام والأطفال والقلب والنساء والتوليد والأسنان والأمراض الجلدية وتم تزويدها بالمناظير الدقيقة وأجهزة الأشعة الحديثة ومعامل التحاليل. وأوضح وكيل الوزارة أنه تم خلال تلك القافلة عقد جلسات توعية صحية وتثقيفية لأهالى القرية لتوعيتهم بطرق الوقاية من الأمراض الفيروسية وكذلك لتوعيتهم بالمبادرة الرئاسية للقضاء على "فيروس سى" والكشف عن الأمراض غير السارية وأورام الثدى وكذلك توعيتهم بأهمية ترشيد استهلاك المياه.

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